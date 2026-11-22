Universidad del Este

La deuda soberana argentina atraviesa una nueva etapa de fuerte presión. Durante las últimas ruedas, los bonos en dólares profundizaron sus caídas y el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos, alejando nuevamente la posibilidad de que el Tesoro recupere el acceso al financiamiento internacional.

El movimiento se produce en un contexto financiero global más adverso, pero también refleja dudas cada vez más profundas sobre la capacidad del programa económico para garantizar los dólares necesarios para afrontar los compromisos de los próximos años.

El escenario internacional comenzó a deteriorarse a partir de un cambio en las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos. La Reserva Federal enfrenta dificultades para consolidar la desaceleración de la inflación y algunas de sus autoridades plantearon la necesidad de nuevas subas de tasas.

La posibilidad de una política monetaria más restrictiva fortaleció al dólar y aumentó la aversión al riesgo, impulsando a los inversores a reducir posiciones en activos de mayor volatilidad.

A esto se sumó una corrección generalizada en los mercados internacionales, con fuertes caídas en las bolsas y una mayor búsqueda de liquidez y activos considerados seguros. En ese contexto, la crisis de conducción en NVIDIA, empresa referente del sector IA, profundizó el desánimo.

IMPACTO EN LOS MERCADOS EMERGENTES

Este proceso de risk-off afecta especialmente a los mercados emergentes. Cuando aumenta el rendimiento esperado de los activos estadounidenses y se fortalece el dólar, los inversores tienen menos incentivos para asumir riesgos en economías con mayor vulnerabilidad externa.

La salida de capitales presiona sobre las monedas, encarece el financiamiento y deteriora las cotizaciones de los bonos soberanos. Sin embargo, la comparación regional muestra que Argentina enfrenta un castigo adicional: sus títulos vienen mostrando un desempeño más débil que el de otros mercados emergentes, lo que indica que el deterioro no puede explicarse exclusivamente por factores externos.

En el plano local, el mercado comenzó a poner en duda dos pilares del programa económico: la disponibilidad de divisas para afrontar los vencimientos de deuda y la continuidad de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias más allá de las elecciones presidenciales de 2027.

DEUDAS QUE SALDAR

La preocupación inmediata está puesta en el programa financiero del próximo año, que contempla obligaciones en moneda extranjera por alrededor de USD 31.000 millones, incluyendo pagos a bonistas y organismos internacionales.

El primer compromiso de magnitud llega en enero, cuando vencen aproximadamente USD 4.500 millones de Bonares y Globales.

El problema es que una de las fuentes de financiamiento previstas por el Gobierno perdió viabilidad. El Tesoro había incorporado en su estrategia la colocación de bonos en dólares bajo legislación local, con emisiones proyectadas por USD 5.000 millones durante 2027.

Sin embargo, desde agosto se suspendieron las licitaciones de Bonares para evitar convalidar tasas de dos dígitos. Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, el costo de financiamiento resulta incompatible con una estrategia de emisión sostenida. En consecuencia, el Tesoro enfrenta mayores dificultades para conseguir los dólares que necesita sin recurrir a otras fuentes de financiamiento.

La alternativa más inmediata es acudir al Banco Central, pero esa opción también tiene límites. Las reservas internacionales brutas rondan los USD 49.700 millones, aunque esa cifra incluye pasivos y activos que no necesariamente representan divisas disponibles para afrontar pagos.

Bajo una metodología que descuenta encajes bancarios, swaps y otros compromisos en moneda extranjera, las reservas netas se ubican considerablemente por debajo de las reservas brutas. En este contexto, mayores compras de dólares al BCRA por parte del Tesoro podrían debilitar la posición de reservas y reducir el margen de intervención de la autoridad monetaria.

La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por cuánto tiene el Banco Central, sino por qué parte de esos recursos puede utilizarse efectivamente sin comprometer la estabilidad cambiaria.

INTERROGANTE

A estas dificultades financieras se suma una pregunta más estructural: ¿cuánto margen tiene el programa económico para sostenerse en el tiempo? El equilibrio fiscal continúa siendo uno de sus principales activos, pero el mercado también observa la evolución de la actividad, el empleo, los ingresos y el consumo.

La recuperación económica sigue siendo heterogénea, con sectores vinculados a los recursos naturales y las finanzas mostrando un desempeño diferente al de buena parte de la industria, la construcción y el comercio. La debilidad de estos últimos sectores limita la recuperación del empleo y de los ingresos, mientras que el crédito y las altas tasas de interés agregan restricciones sobre la demanda interna. En definitiva, el sell-off de los bonos refleja la convergencia de un contexto internacional menos favorable con vulnerabilidades domésticas que todavía no encuentran una respuesta definitiva.

El superávit fiscal es una condición necesaria para ordenar la economía, pero no garantiza por sí mismo la sostenibilidad financiera ni la continuidad política del programa.

Para el mercado, la sostenibilidad fiscal sin sostenibilidad social no funciona: un esquema que no consigue traducir el orden macroeconómico en crecimiento, empleo y recuperación de los ingresos enfrenta dificultades para consolidar consensos y sostenerse en el tiempo.

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