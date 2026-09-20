Cae el uso de la capacidad instalada de la industria y no alcanza el 60%

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 58,2% en julio, según informó el Indec. El indicador mostró una caída de 0,9 puntos porcentuales con respecto a junio, cuando había alcanzado 59,1%, y un retroceso de 0,2 puntos frente al mismo mes de 2025, cuando se había ubicado en 58,4%.

De los 12 rubros analizados por el organismo, siete registraron caídas interanuales y cinco mostraron una mejora. Entre los retrocesos más pronunciados aparecen la metalmecánica, los productos minerales no metálicos y la industria automotriz. En el otro extremo, avanzaron con fuerza el papel y cartón, las industrias metálicas básicas y la refinación de petróleo.

Este índice mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está en uso. Para calcularlo, el Indec releva entre 600 y 700 empresas y considera la producción máxima que cada sector podría alcanzar con su capacidad instalada, teniendo en cuenta factores como la cantidad de turnos y las paradas necesarias para mantenimiento.

sector por sector

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al promedio general de 58,2% fueron refinación del petróleo (89,9%), industrias metálicas básicas (71,8%), papel y cartón (69,6%), productos alimenticios y bebidas (66%) y sustancias y productos químicos (61,4%).

Por debajo del promedio quedaron edición e impresión (54,6%), productos minerales no metálicos (48,6%), productos textiles (45,3%), productos del tabaco (45,2%), productos de caucho y plástico (40,2%), industria automotriz (39%) y metalmecánica excepto automotores (38,3%).

La metalmecánica -excepto automotores- fue el sector con el menor nivel de utilización, con apenas 38,3%, frente al 49% de julio de 2025.

El Indec vinculó el deterioro principalmente con la menor producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. En el primer caso, la fabricación cayó 46,6% interanual, mientras que en el segundo retrocedió 20,9%.

También se registró una baja importante en productos minerales no metálicos, que pasó de 57,1% a 48,6%, debido a la menor elaboración de vidrio, cemento y otros materiales para la construcción.

La industria automotriz, en tanto, utilizó el 39% de su capacidad, contra el 44,1% de un año atrás, por la menor cantidad de vehículos fabricados por las terminales.

Entre los sectores que mejoraron, las industrias metálicas básicas alcanzaron una utilización del 71,8%, frente al 63,9% de julio de 2025. El resultado estuvo acompañado por un aumento interanual de 15,3% en la producción de acero crudo.

La refinación del petróleo, que tuvo el mayor uso de capacidad instalada de toda la industria, llegó al 89,9%, desde el 81,7% registrado un año atrás, por el mayor procesamiento de petróleo crudo. Por su parte, papel y cartón avanzó de 59,7% a 69,6%, en línea con un crecimiento interanual de 12,6% en la fabricación de papel y productos derivados.

Finalmente, alimentos y bebidas utilizó el 66% de su capacidad, contra 65,2% en julio de 2025.