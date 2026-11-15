Cerró una papelera y despidieron a 160 empleados

El cierre definitivo de Papelera del Sur, más el despido de sus 160 trabajadores y trabajadoras, generó un fuerte impacto social en Tornquist, provincia de Buenos Aires, que derivó en la intervención del ministerio de Trabajo bonaerense, en búsqueda de una solución. Las cesantías provocaron la reacción de la intendenta, Estefanía Bordoni (Unión por la Patria), quien apuntó contra el gobierno nacional por los efectos de su plan económico, que golpean a una población de 7.500 habitantes.

Frente a este escenario, la cartera laboral a cargo de Walter Correa resolvió arbitrar en el conflicto, convocando tanto a la representación empresarial como al Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist. En las primeras reuniones no se encontró una salida.

Papelera del Sur es una histórica fábrica de cartulina reciclada, propiedad del Grupo HZ que, tras 50 años de actividad, bajó sus persianas. La planta de Tornquist llegó a reprocesar unas 59.000 toneladas de materiales posconsumo (para tener una idea, el equivalente en volumen a 81 canchas de fútbol profesional), con maquinarias y personal altamente calificado.

Desde la empresa explicaron que la decisión de cerrar la fábrica es que la actividad dejó de ser rentable, debido a la competencia de productos importados y los elevados costos de producción, en un contexto marcado por la caída de la industria nacional y las dificultades para sostener la producción local frente al ingreso de mercadería del exterior, según Iprofesional.

A la pérdida de los puestos de trabajo y al golpe económico y social a la localidad, hay que sumarle el componente ecológico, ya que las actividades en la fábrica permitían evitar que ciertos materiales terminen en un basural, al tiempo que potenciaba la cadena del reciclaje, que genera empleos en cooperativas del todo el país.

EFECTO SOCIAL POR LAS CESANTÍAS

Voceros de la compañía detallaron que los problemas de Papelera del Sur comenzaron hace unos dos años y medio, agravándose el año pasado, cuando la planta llegó a funcionar apenas 15 días por mes y aplicó suspensiones con reducciones salariales del 30%. También recurrieron a un ajuste del 20% del personal, que en ese momento contaba con unos 200 empleados.

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist, Gustavo Lanaro, apuntó que el cese de actividades de la compañía tomó por sorpresa a los trabajadores y trabajadoras, que todavía conservaban expectativas de continuidad pese al deterioro que atravesaba la planta.

En tanto, la intendencia afirmó que “la decisión de la empresa representa un durísimo golpe para toda nuestra comunidad, dejando a 160 familias sin su fuente de trabajo y afectando profundamente el entramado económico, productivo y social de nuestro distrito”. Al respecto, explicaron que la cantidad de despidos en la papelera es, para la población de Tornquist, como si una empresa de la ciudad de Buenos Aires echara a 65.000 personas.