Cierra definitivamente la fábrica de Dánica

Dorada S.A., la empresa que produce la marca Dánica (ex Flora Dánica), confirmó el cierre definitivo de su planta de Llavallol a través de un cartel que la propia firma colocó en la puerta del establecimiento. El aviso, que los trabajadores encontraron al llegar a las 6 de la mañana sin poder ingresar, fija el fin de la actividad industrial para el próximo 30 de septiembre. Aún trabajan en la firma unos 30 empleados.

Se trata de la tercera vez que cierra esta planta. La compañía ya había tomado la misma decisión en abril de 2020, en plena pandemia, cuando cerró el establecimiento pese al decreto que prohibía despidos y suspensiones y atribuyó la medida a “un desmedido reclamo salarial de los gremios de Federación Aceitera”, que consideró “excesivamente oneroso” para su actividad. Aquel cierre se revirtió dos días después, tras un acuerdo con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El segundo antecedente se registró a fines de 2024, cuando la empresa había comunicado el fin de la producción en Llavallol. La actividad se retomó pocos meses después, en febrero de 2025, tras un acuerdo entre la compañía y el sindicato, aunque con menos cantidad de empleados que antes del cierre.

“Dorada SA informa el cierre definitivo de la operación industrial de su planta ubicada en Llavallol”, señala el comunicado exhibido en el ingreso de la fábrica, propiedad del Grupo Beltrán. El texto atribuye la decisión a “un prolongado proceso que buscó revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que afectaban la viabilidad del establecimiento” y agrega que la compañía “llevó adelante distintas medidas destinadas a mejorar la competitividad de la planta, sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo”, sin lograr “las condiciones necesarias para asegurar una operación sostenible”.

A FIN DE MES

Fuentes de la empresa dijeron que “el 30 de septiembre se cierra definitivamente la operación industrial de la planta de Llavallol”. Según explicaron, en el último tiempo la actividad se sostuvo bajo un acuerdo con el sindicato que limitó el funcionamiento del establecimiento a un proceso de envasado, en el que trabajaban 35 personas en total. “Ese acuerdo vence el 30 de septiembre y a partir de ese momento queda totalmente deshabilitada esa planta”, precisaron las mismas fuentes, que agregaron que ya están en marcha “todas las formalidades con los empleados para el pago de las indemnizaciones de ley”.

De hecho, el cartel precisa que, “cumplido el plazo previsto en el último acuerdo y agotadas las instancias evaluadas para darle continuidad, la empresa resolvió el cierre definitivo de la planta”.