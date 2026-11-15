Cómo quedó Argentina en un ranking que mide el bienestar laboral

Argentina quedó quinta en la región en un ranking de bienestar laboral.

Así surge del Global Workplace Joy Index de Edenred, que identifica oportunidades para las empresas que buscan mejorar la experiencia de sus colaboradores.

Los hallazgos internacionales destacan la relevancia de los beneficios corporativos y el reconocimiento en la retención del talento.

Con 66 puntos sobre 100, el país ocupa el quinto lugar entre los seis mercados latinoamericanos relevados. México y Perú lideran con 72, seguidos por Brasil, con 70, y Chile, con 69. Uruguay completa la clasificación regional con 65.

A nivel mundial, Argentina se ubica séptima entre los 27 países analizados y supera el promedio global de 63.

En la pregunta directa sobre cómo se sienten al trabajar, los argentinos califican su bienestar con 6,7 sobre 10.

Esta valoración, distinta del índice compuesto utilizado para el ranking, muestra espacio para mejorar y plantea a las empresas el desafío de ofrecer soluciones acordes con las necesidades de sus equipos.

Por su parte, los responsables de Recursos Humanos argentinos estiman el bienestar de los empleados en 7,5 sobre 10.

La brecha de percepción de 0,8 puntos, menor que la global de un punto, señala la importancia de profundizar la escucha y acercar las decisiones de gestión a las expectativas de las personas.

La investigación recoge las opiniones de 17.450 trabajadores y 8.920 líderes de Recursos Humanos, incluidos 500 empleados y 200 responsables de RR. HH. en Argentina.

CÓMO SE COMPONE EL ÍNDICE

El índice combina diez indicadores, entre ellos energía, orgullo, propósito, conexión con compañeros, reconocimiento, agotamiento y disposición a recomendar al empleador.

El índice combina diez indicadores, entre ellos energía, orgullo, propósito y reconocimiento

A nivel global, el 63% de los trabajadores considera que los beneficios son tan importantes como el salario base o incluso más importantes.

Quienes presentan niveles altos de bienestar reciben, en promedio, cinco prestaciones, frente a tres entre quienes registran niveles bajos. Dentro de ese conjunto, las soluciones de alimentación pueden ayudar a aliviar presiones sobre el presupuesto cotidiano.

Integradas a una propuesta más amplia, permiten a las empresas acompañar a sus colaboradores en un momento concreto de la jornada: la comida.

Su relevancia se refleja también en la búsqueda de empleo. Un paquete de beneficios superior al actual es el segundo factor más mencionado, con el 31%, detrás de una remuneración más alta, con el 59%, y por delante del desarrollo profesional, con el 26%.

El reconocimiento complementa este enfoque. Entre quienes no recibieron ninguna muestra de valoración de su gerente durante el último mes, el 73% espera seguir en la empresa dentro de un año.

Entre quienes recibieron una, esa proporción llega al 86%. A su vez, el porcentaje que declara sentirse más productivo que un año atrás pasa del 34% al 57%. Bienestar, permanencia y productividad.

La relación con la permanencia aparece también al comparar los niveles de bienestar: el 94% de quienes registran valores altos espera continuar con su empleador durante los próximos 12 meses, frente al 63% del grupo con valores bajos.

En cuanto a productividad percibida, el 73% del primer grupo afirma haber mejorado respecto del año anterior, contra el 27% del segundo.

Estos hallazgos internacionales muestran asociaciones, sin demostrar una relación causal directa.

Para las organizaciones argentinas, constituyen una referencia para orientar la inversión en beneficios corporativos y prácticas de liderazgo que respondan a lo que sus colaboradores necesitan y valoran.