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EN OCTUBRE

Creció el comercio con Brasil

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Por Redacción

El intercambio comercial entre la Argentina y Brasil volvió a aumentar en octubre, aunque la medición interanual arrojó una contracción del 3%.

De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el intercambio fue de U$S2.790 millones en octubre, lo que significó un aumento del 4,8% con respecto a septiembre.

Sin embargo, ese número se ubicó en terreno negativo al compararlo con octubre de 2025: la variación interanual fue del 3%, frente a los U$S2.877 millones registrados entonces.

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