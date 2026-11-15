Creció el comercio con Brasil

El intercambio comercial entre la Argentina y Brasil volvió a aumentar en octubre, aunque la medición interanual arrojó una contracción del 3%.

De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el intercambio fue de U$S2.790 millones en octubre, lo que significó un aumento del 4,8% con respecto a septiembre.

Sin embargo, ese número se ubicó en terreno negativo al compararlo con octubre de 2025: la variación interanual fue del 3%, frente a los U$S2.877 millones registrados entonces.