Cuenta corriente, con otro mes en positivo

La cuenta corriente cambiaria hilvanó el sexto saldo positivo consecutivo en septiembre, al registrar un superávit de US$1521 millones. El resultado casi duplicó a la cifra del mes previo, cuando había llegado a US$806 millones. Los datos surgen del balance cambiario que publicó el Banco Central (BCRA).

La cuenta corriente cambiaria muestra cuántos dólares entran y cuántos salen del país por comercio, servicios, préstamos, rentas, dividendos y transferencias al exterior. Si hay déficit, significa que hay más egresos que ingresos y si hay superávit, se trata de la situación inversa.

Dentro de este indicador, el rubro Bienes suele mostrar superávit porque está relacionado con el saldo exportador. Por su parte, el rubro Servicios es habitualmente deficitario. A ellos se suman “Ingreso primario” e “Ingreso secundario”, dos ítems relacionados con los pagos de deuda y el giro de utilidades.

“La cuenta corriente del balance cambiario registró un superávit de US$1521 millones en septiembre, explicado por los ingresos netos de ‘Bienes’ (US$3317 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas ‘Servicios’ (US$1061 millones), ‘Ingreso primario’ (US$722 millones) e ‘Ingreso secundario’ (US$14 millones)”, sintetizó el informe oficial.

Mejoró el resultado por comercio exterior

Las operaciones por “Bienes” del balance cambiario de septiembre registraron ingresos netos por U$S3.317 millones, como resultado de exportaciones que totalizaron U$S9.534 millones (un 8,4% más que en agosto) e importaciones que sumaron U$S6.217 millones (un 10,7% por encima del mes anterior).

Los cobros de exportaciones cayeron un 26% con respecto al nivel del año previo, pero el BCRA sostuvo que eso obedece a la alta base de comparación que dejó septiembre de 2025, cuando se eliminaron temporalmente las retenciones de los principales granos y subproductos agropecuarios. Al contrario, los pagos de importaciones crecieron un 6% en términos interanuales.

Con respecto a la dinámica de los sectores exportadores, el complejo aceitero y cerealero cobró ventas de moneda extranjera por U$S3.814 millones, es decir, U$S490 millones más que en agosto.

Los ingresos por exportaciones de bienes del resto de los sectores a través del mercado de cambios sumaron U$S5.720 millones en septiembre, unos U$S250 millones más que en el mes anterior.

El BCRA reconoció que los diferentes sectores de la economía tuvieron un comportamiento dispar en materia de exportaciones. Por un lado, destacó el incremento interanual de “Energía” (59%).