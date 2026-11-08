EE UU y los límites del respaldo externo para la economía argentina

Universidad del Este

El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos dejó un escenario diferente al que esperaba buena parte del mercado. La derrota republicana fue más categórica de lo que pronosticaban encuestas y la recuperación del control de ambas cámaras del Congreso por parte del Partido Demócrata representan un revés político para Donald Trump, que deberá afrontar los últimos dos años de su mandato con mayores dificultades para impulsar su agenda legislativa. Aunque conserva las facultades ejecutivas y el control de la política exterior, el nuevo equilibrio parlamentario introduce interrogantes sobre la continuidad de algunas de sus iniciativas y, especialmente, sobre el margen de maniobra de su administración.

Para Argentina, el resultado tiene una relevancia particular. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la relación con Washington adquirió una centralidad que excede los vínculos diplomáticos tradicionales. El alineamiento político con Trump se convirtió en uno de los pilares de la estrategia internacional argentina y tuvo consecuencias concretas en el plano financiero. Sin embargo, la historia bilateral muestra que la relación entre ambos países atravesó diferentes etapas, con períodos de acercamiento y distanciamiento según los intereses económicos y las orientaciones políticas de cada gobierno.

Durante las últimas décadas, Estados Unidos tuvo un papel relevante en la política económica argentina. La relación se profundizó durante los años noventa, cuando el gobierno de Carlos Menem impulsó un fuerte acercamiento diplomático y económico. En cambio, durante buena parte de los gobiernos kirchneristas predominaron las diferencias en materia de política exterior y negociación financiera. Más allá de esas oscilaciones, Washington mantuvo una influencia significativa a través de los organismos multilaterales de crédito, particularmente el Fondo Monetario Internacional, y de su peso en el sistema financiero internacional.

El vínculo actual encontró uno de sus momentos más importantes durante 2025, cuando la administración Trump respaldó financieramente al gobierno argentino en medio de una fuerte presión cambiaria y a pocas semanas de las elecciones legislativas. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció un esquema de asistencia que contempló un swap de monedas por hasta USD 20.000 millones y operaciones de intervención en el mercado cambiario para sostener al peso. El apoyo fue determinante para reducir la incertidumbre financiera en la previa electoral y constituyó una señal explícita del respaldo político de Washington a Milei. Sin embargo, también generó cuestionamientos al interior de los Estados Unidos por la utilización de recursos públicos para asistir a un gobierno extranjero.

La reacción internacional a las elecciones estadounidenses mostró, inicialmente, una combinación de alivio y reacomodamiento de posiciones. Sin embargo, luego de una primera jornada al alza, el mercado empezó a poner en precios un entorno de mayores regulaciones para inteligencia artificial y los data centers, que es el sector que actualmente empuja al alza los índices. De esta forma, la semana fue sacudida por un “Jueves negro” donde las acciones de Wall Street registraron una caída promedio del -4%, marcando el paso para el resto del mundo.

El mercado petrolero también registró movimientos relevantes, en un contexto en el que las expectativas sobre la política exterior estadounidense pueden modificar la percepción de riesgo sobre el suministro internacional. Para Argentina, la evolución del precio del crudo presenta efectos contrapuestos. Una cotización más baja puede reducir los costos de importación energética, pero también limitar los ingresos potenciales por exportaciones y afectar la rentabilidad de las inversiones en Vaca Muerta si la tendencia se sostiene. Por lo tanto, el impacto dependerá tanto de los precios internacionales como de la capacidad del país para ampliar su producción y consolidar su perfil exportador.

La administración Trump respaldó financieramente al gobierno argentino el año pasado

En el plano financiero local, el resultado electoral introduce una variable adicional de incertidumbre. La posibilidad de que Trump encuentre mayores restricciones políticas para sostener su agenda puede generar dudas sobre la continuidad del respaldo estadounidense a la Argentina. Esto no significa que la asistencia vaya a interrumpirse automáticamente: el Tesoro conserva herramientas ejecutivas y la relación bilateral responde también a intereses estratégicos de más largo plazo. Sin embargo, un Congreso controlado por la oposición puede aumentar el escrutinio sobre futuras operaciones de asistencia y elevar su costo político. La semana para los activos argentinos resultó catastrófica, con una suba muy pronunciada del riesgo país, y caídas muy fuertes en todas las acciones, mostrando un ligero rebote recién el viernes.

El principal desafío para Argentina consiste en evitar que su estabilidad financiera dependa de decisiones extraordinarias tomadas en Washington. El respaldo de 2025 permitió atravesar un momento de elevada incertidumbre, pero no reemplaza la necesidad de acumular reservas genuinas, fortalecer la capacidad exportadora y recuperar el acceso regular al financiamiento internacional. La asistencia externa puede funcionar como un puente, aunque difícilmente constituya una solución permanente para los desequilibrios de la economía argentina.