El Banco Central sumó más dólares en octubre

Octubre cerró con un dólar oficial en alza, el Banco Central comprando divisas y una fuerte caída de las reservas, que puede explicarse por distintos factores.

Luego de no intervenir en el mercado en los primeros tres días de la semana, el BCRA sumó la segunda rueda con compras el viernes. En concreto, la autoridad monetaria compró U$S96 millones, para sumar U$S1.395 millones en octubre. De esta manera, el Central compró casi tres veces más este mes que en septiembre, cuando apenas llegó a los U$S474 millones, pese a la volatilidad que generó en las últimas ruedas por la depreciación del real.

Así, en lo que va del año, ya alcanzó los U$S15.963 millones en compras.

De todas formas, más allá de terminar en positivo en el mercado, las reservas cayeron fuerte: bajaron U$S1.592 millones para ubicarse en los U$S48.562 millones.

La caída de más del 3% del oro, uno de los principales componentes de las reservas brutas, y movimientos bancarios típicos de fin de mes pueden ser dos de los factores que hayan influido en la baja de reservas, tal como analizaron fuentes del mercado.

En ese escenario, acotaron que es probable que en las primeras ruedas de la semana próxima los niveles de reservas vuelvan a subir.

El dólar cerró la semana en baja

El dólar oficial mayorista aceleró su caída sobre el cierre de la última rueda de octubre y tomó distancia de los máximos nominales registrados durante los últimos días.

El tipo de cambio mayorista retrocedió $5 el viernes y cerró en $1.534 para la venta, por debajo de los $1.542 que había alcanzado como máxima cotización nominal en las últimas jornadas. A su vez, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.950,57, se mantuvo cerca de su máximo histórico, en 26,89%.

Pese a la baja del viernes, el dólar oficial acumuló un avance de $4,50 en la semana y registró su tercera suba semanal consecutiva. En octubre, en tanto, escaló $17 (+1,1%), un incremento inferior a la inflación esperada para el mes, que se ubica entre el 1,8% y el 2%.

La presión alcista de las últimas ruedas estuvo vinculada con una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes. A ese factor se sumó la devaluación del real brasileño, luego de la victoria electoral de Lula da Silva el último domingo, que también incidió sobre el comportamiento del mercado cambiario local.

En el segmento minorista, el dólar oficial cotizó sin variación a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). Con ese valor, el dólar tarjeta se ubicó en torno a los $2.028.

En el mercado informal, el dólar blue operó a $1.565. Entre los tipos de cambio financieros, el MEP avanzó 0,5%, hasta los $1.568,10, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió 1% y llegó a los $1.660,94.

Por último, en las primeras operaciones del mercado de futuros, el dólar oficial mayorista pactado para diciembre se ubicó en $1.598,50.