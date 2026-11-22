El consumo de los hogares volvió a mostrar señales de debilidad durante octubre, después de la leve mejora registrada en septiembre. El indicador cayó 0,1% interanual y 1,1% en comparación con el mes pasado.

Con estos datos, el indicador alcanzó once meses seguidos bajas interanuales y registró una caída acumulada de 1,3% desde enero.

Así lo indicó el último Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP).

El trabajo indicó que, aunque algunos sectores muestran mejoras puntuales, la mayoría de los indicadores -vinculados a las compras cotidianas- continúan en terreno negativo.

“Los datos de octubre muestran que el consumo todavía no logra consolidar una recuperación sostenida. Si bien la caída interanual fue menor que en meses anteriores, el retroceso mensual refleja que las familias siguen enfrentando dificultades para recuperar sus niveles de gasto, especialmente en los productos de consumo cotidiano”, señaló Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP.

El consumo masivo, que representa aproximadamente la mitad del gasto de los hogares considerado por el índice por categorías, cayó 5,8% interanual en octubre. Solo en el último trimestre, este indicador se contrajo un 4,6% y desde enero acumula una baja del 3,4%.

FUERTES RETROCESOS

El trabajo de la UP arrojó un fuerte retroceso en algunos de los principales productos de la canasta. La carne vacuna, uno de los productos más representativos de la mesa de los argentinos, registró una caída de 9,2% interanual y ya suma quince meses consecutivos de retroceso, según datos disponibles a septiembre.

Por el contrario, el consumo de carne porcina mostró una mejora de 14,6% interanual y del 3,3% el de carne aviar.

Otro dato destacado del informe es el comportamiento del crédito, que había funcionado como una herramienta para sostener parte del gasto durante los últimos meses, profundizó su caída.

Según el relevamiento, las compras con tarjeta registraron una caída real, es decir, descontando la inflación, del 12,3% interanual en octubre, mientras los préstamos personales disminuyeron 8,3% en los últimos 12 meses.

A eso se suma la evolución de la recaudación del IVA, un indicador que suele utilizarse como termómetro del nivel de actividad y consumo. La tasa retrocedió 1,5% en términos reales en octubre frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja de 1,3% en lo que va del año.

“Hay sectores que muestran señales positivas, pero el consumo masivo continúa en baja y el crédito no se recupera”, consideró Foglia.

Turismo e indumentaria registraron mejoras

Los bienes semidurables se diferenciaron del resto de las categorías y registraron una expansión de 8,4% interanual en octubre. La indumentaria fue uno de los que impulsaron esa mejora. Las ventas de ropa y calzado en los shoppings crecieron 6,1% interanual.

Por el lado de los servicios, el rubro recreación y turismo interno subió 0,9% interanual en octubre.

El consumo masivo en Argentina retrocedió 3,7 % en volumen durante el segundo trimestre de 2026, en un escenario en el que los hogares ajustaron sus compras. En ese período, la frecuencia de compra aumentó levemente (+1,1 %), mientras que el volumen adquirido por compra cayó 2,5 %, lo que configuró un patrón de visitas similares al punto de venta, pero con canastos más chicos.

En ese marco, el desafío para las empresas dejó de ser únicamente sostener la rotación y pasó a concentrarse en cómo crecer cuando el volumen total del mercado se contrae. Los resultados de la 14ª edición de Brand Footprint, el reporte que rankea las marcas más elegidas por los hogares argentinos durante 2025, aportaron un dato central: el 93 % del crecimiento de las marcas más elegidas se explicó por la incorporación de compradores, ya sea de manera exclusiva o combinada con una mayor frecuencia de compra.

Las compras con tarjeta registraron una caída real del 12,3% interanual en octubre