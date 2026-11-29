El mercado cambiario argentino atravesó una de las semanas más agitadas de los últimos meses. El dólar retomó una tendencia alcista que lo llevó a superar por primera vez la barrera de los $1.600 en el segmento mayorista, y cerró a $1625 el minorista al público, mientras que las cotizaciones paralelas también mostraron movimientos importantes, con una demanda de cobertura que volvió a instalarse entre las principales preocupaciones de los inversores. Sin embargo, después de siete ruedas consecutivas de aumentos, la divisa encontró un freno sobre el cierre de la semana y registró pequeñas bajas que abrieron un interrogante sobre la continuidad de la presión cambiaria.

El movimiento tuvo varios componentes. A las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros del próximo año se sumaron la incertidumbre internacional, la depreciación del real brasileño, la caída de los bonos argentinos y una mayor búsqueda de protección por parte de empresas e inversores. También incidieron los vencimientos de fin de mes y el reacomodamiento de posiciones en el mercado de futuros.

El viernes, el dólar mayorista operó alrededor de los $1.601,50, después de retroceder $2,50 en la última rueda. En el Banco Nación, la cotización minorista quedó en $1.625 para la venta, cinco pesos por debajo del cierre anterior. El promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.628,75.

El dólar blue, por su parte, se negoció en torno de los $1.710 para la venta, sin cambios respecto de la jornada previa, aunque con diferencias entre las referencias publicadas por los distintos operadores.

En los mercados financieros, el MEP se ubicó cerca de los $1.663, mientras que el contado con liquidación (CCL) llegó a los $1.834,47 en las pantallas relevadas durante la rueda. El dólar cripto, otra referencia de cobertura, se movió alrededor de los $1.734,45.

BRECHAS Y MOTIVOS

La distancia entre las distintas cotizaciones volvió a mostrar que el mercado no atraviesa un escenario homogéneo. Mientras el mayorista y el oficial encontraron un límite sobre el cierre, las alternativas financieras conservaron una mayor dispersión, con el CCL como una de las referencias más elevadas.

La secuencia alcista comenzó antes del inicio de esta semana y se profundizó durante las primeras jornadas. El martes 24, el dólar mayorista avanzó $13 y terminó en $1.593, después de alcanzar un máximo intradiario de $1.595. El miércoles 25, sumó otros $11 y cerró en $1.604, luego de tocar los $1.614 durante la rueda. De esa manera, superó un nuevo umbral nominal y encendió señales de alerta en el mercado.

El salto no fue exclusivamente una cuestión de cotización. Durante esas jornadas aumentó el volumen de operaciones y se intensificó la demanda de cobertura. El miércoles se negociaron casi U$S696 millones en el segmento de contado, mientras que el mercado de futuros registró un volumen particularmente elevado.

El jueves apareció el primer cambio de tendencia. El mayorista retrocedió hasta los $1.599, en una rueda con menor actividad por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. El viernes volvió a ceder y quedó en torno de los $1.601,50, con lo que interrumpió una racha de siete jornadas consecutivas de aumentos.

¿CAMBIO DE TENDENCIA? La corrección, sin embargo, no alcanza por sí sola para hablar de un cambio de tendencia. El tipo de cambio continúa en niveles históricamente elevados y los operadores siguen atentos a la evolución de la demanda privada, la disponibilidad de divisas y las decisiones del Banco Central. Uno de los datos que más siguió el mercado fue el comportamiento del Banco Central. La autoridad monetaria completó cuatro ruedas consecutivas sin compras de dólares en el mercado oficial, la pausa más prolongada desde el inicio del programa de acumulación de reservas de este año.

La interrupción llegó después de nueve jornadas consecutivas con saldo comprador. El martes 24, además, las reservas internacionales brutas retrocedieron U$S618 millones y quedaron en U$S48.744 millones, afectadas en parte por la caída de la cotización internacional del oro. Las compras acumuladas durante noviembre permanecieron en torno de los U$S344 millones, un registro bastante inferior al ritmo de adquisición de octubre.

La ausencia del Central en el mercado coincidió con una mayor demanda de divisas para pagos al exterior y cobertura. En ese contexto, los operadores observaron con atención el volumen de negocios y la capacidad de la oferta privada para abastecer las necesidades de los compradores.

El Gobierno también recurrió a intervenciones en el mercado de futuros y a operaciones con títulos públicos para moderar las cotizaciones financieras. El volumen negociado con bonos AL30 y GD30, instrumentos utilizados para las operaciones de dólar MEP y CCL, aumentó de manera considerable. La estrategia buscó contener la brecha sin recurrir a ventas directas de reservas en el mercado oficial. Qué dicen los economistas

Para los especialistas, la suba responde a una combinación de factores externos e internos. Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, explicó que la presión compradora se mantiene por una demanda de cobertura muy activa. Entre los factores que identificó aparecen la inestabilidad de los mercados internacionales, el desarme de posiciones en países emergentes y la estacionalidad propia del cierre de noviembre.

El operador también puso el foco en los vencimientos de instrumentos atados al dólar, que agregan necesidades de cobertura sobre el final del mes. En su interpretación, el aumento del tipo de cambio mayorista representa un reacomodamiento frente a las tensiones que se acumularon durante las últimas semanas.

Quintana también señaló que un dólar mayorista más elevado puede recomponer parcialmente la competitividad de los exportadores y reducir algunos incentivos a importar, aunque advirtió sobre el efecto que tendría un eventual traslado a los precios de los insumos y bienes del exterior.

Desde otra perspectiva, los analistas advirtieron que el mercado ingresó en una etapa de mayor volatilidad que podría extenderse durante buena parte de 2027.

Nicolás Parreira, asesor financiero y director financiero de Grupo Sigma, consideró que los inversores comenzaron a incorporar en los precios la incertidumbre política y económica del próximo año, con las elecciones como telón de fondo. A su entender, el aumento del riesgo país y la caída de los bonos argentinos en dólares incrementan la necesidad de cobertura.

El especialista también destacó la influencia de Brasil. La depreciación del real frente al dólar afecta la competitividad argentina y agrega presión sobre el tipo de cambio local, especialmente por el peso que tiene el país vecino en el comercio exterior.

Por su parte, otros analistas consideran que una eventual estabilización del real y una mejora del apetito internacional por activos de riesgo podrían aliviar la presión sobre el contado con liquidación y los bonos argentinos y así tranquilizar a una plaza sensible a los cambios y pequeña en su alcance.

Sin embargo, mientras persistan las dudas sobre las reservas y el financiamiento de los compromisos de 2027, la demanda de cobertura podría continuar. A pesar de la aceleración de los últimos días, el aumento acumulado durante el año muestra diferencias importantes entre los distintos segmentos del mercado. El dólar blue llegó a $1.710 para la venta, con un incremento de $180 respecto del cierre de 2025, equivalente a una suba del 11,76%. El mayorista se ubicó en $1.601,50 y acumuló un avance de $146,50, un 10,07%. En los financieros, el comportamiento fue más pronunciado en el contado con liquidación. Esta cotización subió $313,13 en lo que va del año, equivalente al 20,58%, hasta los $1.834,47. El dólar MEP, en tanto, avanzó $182,22, un 12,31%, y se ubicó en torno de los $1.662,96. Los números muestran que el CCL fue el tipo de cambio que más aumentó en términos porcentuales durante 2026 entre las principales referencias. También reflejan que la tranquilidad cambiaria que predominó durante buena parte del año comenzó a convivir con movimientos más pronunciados y una mayor sensibilidad frente a las noticias económicas y financieras. El desafío inmediato para el equipo económico será evitar que la presión de las últimas jornadas se transforme en una tendencia persistente. La evolución de las reservas, la capacidad de conseguir financiamiento para el próximo año, el ingreso de divisas comerciales y la demanda de pesos serán variables centrales para determinar el recorrido del dólar durante diciembre.

Por ahora, el retroceso del viernes aportó un pequeño respiro después de una semana de tensión. Pero el mercado todavía no encuentra motivos suficientes para descartar nuevos episodios de volatilidad. La pregunta que comienza a instalarse entre los operadores ya no es solamente cuánto puede subir el dólar, sino cuánto margen tiene el Gobierno para sostener la estabilidad cambiaria sin resignar reservas ni comprometer otros objetivos de su programa económico.