El foco en los fondos de la coparticipación a las provincias

Las transferencias automáticas a provincias de septiembre crecieron 4,2% real.

La coparticipación tuvo un buen repunte (+4,4%) traccionada por Ganancias; leyes especiales crecieron al 9,2%, pero las compensaciones bajaron -6,1%.

En este mes, el resultado fue positivo para las 24 jurisdicciones subnacionales, aunque con brechas de desempeño.

Por un lado, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego exhibieron los incrementos más importantes (en todos los casos por encima de +5,5%) y otras diecisiete provincias crecieron por encima del resultado general nacional; a su vez, otras cuatro provincias lo hicieron en un nivel inferior a este, siendo Buenos Aires la que exhibió el incremento más leve (3,1%).

Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $ 7,08 billones; al medirlas en términos reales.

Con relación a agosto exhibieron un alza del 1,3%, según un informe de Politikon Chaco.

INCREMENTO DE FONDOS

Los envíos por Coparticipación alcanzaron los $ 6.457.735 millones (91% del total), exhibiendo un incremento real del 4,4% interanual, resultado apoyado en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+22,1%), mientras que el IVA volvió a marcar retrocesos (-6,0%), al igual que los fondos por impuestos Internos (1,3%) y Otros Coparticipados (-17,5%).

Por su parte, el conjunto de LEYES Y REGÍMENES ESPECIALES totalizaron envíos por $ 337.968 millones (5% del total) con un desempeño positivo de +9,2%, explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+14,6%), el Régimen de Energía Eléctrica (+133,0%) y Monotributo (+29,9%) mientras que, por el contrario, se vieron descensos en Bienes Personales (-28,0%) y en el IVA de la Seguridad Social (-6,0%).

Finalmente, los recursos por COMPENSACIÓN DEL CONSENSO FISCAL totalizaron $ 282.215 millones (4% del total) pero en este caso, exhibieron una baja del 6,1% real interanual.

La sanción de un nuevo régimen de coparticipación que reemplace al esquema actual, una cuestión pendiente desde la reforma constitucional de 1994, volvió al centro del debate legislativo esta semana.