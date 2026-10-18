El mapa del endeudamiento de las familias, provincia por provincia

El endeudamiento de las familias muestra diferencias significativas entre las provincias, tanto en los montos que adeudan como en la capacidad de cumplir con los pagos. Mientras la deuda promedio a nivel nacional alcanza los $4,9 millones por persona, la mora llega al 18,4% del crédito total, con fuertes disparidades entre las distintas jurisdicciones.

Los datos surgen de un informe mensual de EcoGo y la Universidad Austral. El relevamiento corresponde a agosto y analiza el financiamiento a las personas físicas, la deuda promedio y la calidad de las carteras en cada provincia.

Tierra del Fuego registra la deuda promedio más alta del país, con $8,6 millones por deudor. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con $7,2 millones; Neuquén y Santa Cruz, con $6,9 millones en ambos casos; y La Pampa, con $6,5 millones.

También se ubican por encima del promedio nacional, de $4,9 millones, Chubut, con $6,2 millones; y Córdoba, con $5,7 millones.

En el otro extremo, Formosa presenta el menor endeudamiento promedio, con $2,9 millones por persona. Le siguen Santiago del Estero, con $3 millones; Misiones y San Juan, con $3,3 millones; La Rioja, con $3,4 millones; Corrientes, con $3,5 millones; y Chaco, con $3,7 millones.

RANKING DE IRREGULARIDAD

El ranking de irregularidad crediticia muestra un panorama diferente. La Rioja lidera con una mora del 26,2% del monto total de los créditos informados. Santa Cruz y San Luis comparten el segundo puesto, con el 24,2%, seguidas por Catamarca, con el 23,4%, y San Juan, con el 22,6%.

Por encima del promedio nacional, del 18,4%, también se encuentran Tucumán (21,8%), Buenos Aires (21,5%), Tierra del Fuego (21,3%), Formosa (21,1%), Corrientes (20,9%), Salta (20,4%), Santiago del Estero y Chaco (20,3% cada una), Mendoza (20,1%), Misiones (19,9%) y Chubut (19,7%).

En cambio, La Pampa presenta la menor mora del país, con el 9,6%. Le siguen CABA, con el 12,5%; Entre Ríos, con el 14,5%; Córdoba, con el 15,1%; Santa Fe, con el 15,2%; y Neuquén, con el 16,1%. Río Negro y Jujuy completan el grupo de jurisdicciones con una irregularidad inferior al promedio nacional, con el 17,7% y el 18,3%, respectivamente.

MÁS POSICIONES

En relación con la actividad económica provincial, Tucumán registró el mayor nivel de crédito a las familias en proporción a su Producto Bruto Geográfico (PBG), con el 13,8%. Le siguieron Catamarca, con el 12,4%, y Formosa, con el 12,1%. En el otro extremo se ubicaron Neuquén, con el 5,3%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el 6,6%.

A nivel nacional, el crédito otorgado a las personas físicas alcanzó los $101,9 billones en agosto. El monto representó un crecimiento real del 0,8% mensual y del 3,9% interanual, aunque todavía se mantuvo por debajo del máximo registrado en diciembre de 2025, cuando llegó a $102,4 billones a precios constantes.

La mora por monto llegó al 18,4% del crédito informado, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a julio y de 9,8 puntos porcentuales en comparación con agosto de 2025.

De esta manera, acumuló 22 meses consecutivos de suba.

Sin embargo, el informe distingue entre la mora total y la denominada mora operativa, que excluye los créditos clasificados como irrecuperables. Este último indicador se ubicó en el 10,6% de la cartera, con una mejora de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Los préstamos considerados irrecuperables representaron el 7,8% del crédito total registrado.

Por otra parte, el 27% de las personas con deuda registraba al menos un saldo irregular, una proporción que aumentó 0,3 puntos porcentuales en el mes y 8 puntos porcentuales en un año.

El relevamiento también detectó diferencias según el tipo de entidad que otorga el financiamiento. Los proveedores no financieros de crédito, como las fintech, registraron una mora del 31,7%, frente al 16,1% del sistema financiero tradicional.

Así, la irregularidad por monto en los proveedores no financieros duplicó la registrada en bancos y otras entidades financieras. Estos concentraron el 14,8% del crédito, equivalente a $15 billones, mientras que el sistema financiero reunió el 85,2%, con $86,8 billones.

En la comparación interanual, la mora de los proveedores no financieros aumentó 13,9 puntos porcentuales, por encima del incremento de 9,1 puntos porcentuales registrado en el sistema financiero.