El monotributo no cubre una jubilación mínima

Los aportes de todas las categorías del monotributo no alcanzan para financiar un haber mínimo o una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), incluso, tras 40 años de aportes continuos, según reflejó un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El reporte advierte que los montos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se encuentran notoriamente desacoplados de las prestaciones que el sistema busca otorgar en la etapa pasiva.

De acuerdo con las simulaciones del estudio, si los aportes previsionales abonados por un monotributista se acumularan en un fondo actualizado por inflación, ninguna categoría del régimen lograría generar una renta vitalicia equivalente a la jubilación mínima actual aun registrando 40 años de aportes formales.

En agosto, la jubilación mínima alcanzó los $489.776, contando el bono de $70.000. Del mismo modo, el monto ahorrado tampoco resultaría suficiente para financiar el valor de una PUAM, fijada en $405.821 en el mes pasado.

En la actualidad, existen en la Argentina 4,8 millones de monotributistas, de los cuales 2,8 millones revistan como activos en el SIPA y 2,2 millones efectivamente registran aportes previsionales.

El informe refleja que el universo de contribuyentes está concentrado en los escalones de menor facturación, ya que el 55% de los monotributistas activos se ubica en la Categoría A y al sumar las categorías B y C, el grado de participación alcanza el 78%.

Esta estructura impacta directamente en la recaudación. Mientras que en un trabajador en relación de dependencia el aporte personal representa el 11% de sus ingresos, en los monotributistas el aporte previsional personal promedia apenas un 1,1% de sus ingresos.

En las categorías que van de la A a la G, la carga previsional oscila entre el 3,6% y el 1,0% del ingreso, e incluso en la categoría K representa solo un 1,6%, frente al 6% de un asalariado con similar nivel de ingresos. Como consecuencia, el aporte total del régimen a la recaudación nacional apenas representó un 0,16% del PIB en 2026.

El informe estimó qué beneficio obtendrían los contribuyentes en un esquema de capitalización individual o renta vitalicia, considerando la esperanza de vida al retiro en 65 años para hombres con 15,9 años de sobrevida y en 60 años para mujeres con 23,8 años de sobrevida.

En la Categoría A, un varón con 30 años de aportes acumularía fondos para cubrir el 7% de una jubilación mínima y 9% si aportara durante 40 años. En el caso de una mujer, los aportes guardados justificarían un haber equivalente al 4% con 30 años de aportes y al 6% con 40 años.

En el otro extremo, los monotributistas hombres de la Categoría K, con 30 años de aportes alcanzarían a cubrir el 56% del haber mínimo y un 75% con 40 años. Para una mujer en esta categoría, los fondos acumulados representarían el 38% con 30 años de aportes y el 50 por ciento con 40 años.

Desde el IERAL indicaron que únicamente en un escenario donde el fondo de ahorro obtuviera un rendimiento financiero real del 2% anual por encima de la inflación, un contribuyente varón de la categoría K con 40 años de aportes lograría superar la mínima, alcanzando el 138%, o 105% si dejara pensión a un cónyuge, mientras que una mujer de la misma categoría llegaría al 99% de la mínima.

En tanto que para que un monotributista de la Categoría A acumule lo suficiente para una jubilación mínima tras 40 años de aportes, el aporte previsional mensual al SIPA debería incrementarse un 778% en el caso de las mujeres (de $18.247 a $160.298) y un 725% en el de los hombres con pensión (de $18.247 a $150.600).

Si se realizara este ajuste de aportes en todas las categorías, el estudio calculó que la recaudación previsional del régimen subiría del actual 0,04% al 0,27% o 0,29% del PIB, dependiendo la modalidad en la que se realice el aumento.

La problemática cobra mayor urgencia frente al proceso de envejecimiento poblacional en Argentina, donde la franja de 0 a 14 años pasará de representar el 31% de la población en 1991 al 17% hacia 2030 debido a la acentuada caída de la natalidad.

Frente a este escenario, el IERAL plantea alternativas para aplicar en una reforma previsional. Por un lado, propone modificar los valores de la cuota mensual para aproximarlos a los de otras modalidades laborales o limitar el Monotributo exclusivamente a personas de bajos ingresos.

Como otra posibilidad, plantea implementar un esquema de “cuentas nocionales” de administración pública. Bajo esta modalidad, el Estado lleva una contabilidad individual de los aportes realizados durante la vida activa y les reconoce un rendimiento real, garantizando que al momento del retiro el haber guarde directa relación con la contribución acumulada.