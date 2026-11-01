El sueldo cada vez dura menos y afecta más a los ingresos más bajos

Un análisis sobre trabajadores y trabajadoras que cobran sus haberes en Banco Provincia muestra que cada vez más personas agotan el dinero de su salario en los primeros días del mes. Según los datos del estudio, la mitad del sueldo de las personas ya había sido utilizada a los cinco días de haber cobrado. Aunque el consumo cae, los ingresos alcanzan menos tiempo y el deterioro se profundiza entre quienes perciben menores montos.

Los datos de más de 320 mil cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran sus haberes en Banco Provincia muestran una tendencia cada vez más difícil de ignorar: el sueldo dura menos y el impacto es especialmente fuerte entre los sectores de ingresos más bajos. El análisis compara dos períodos distintos, diciembre de 2023 contra diciembre de 2025, y suma una fotografía más actual correspondiente a julio de 2026. El resultado es elocuente: aumenta la proporción de personas que se quedan sin saldo proveniente del salario durante los primeros días del mes, aun cuando el consumo muestra una caída.

Uno de los indicadores más contundentes surge de la comparación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En ese período, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% a 23,2%. Al mismo tiempo, la fecha en la que la mitad de las personas agotó su salario se adelantó dos días, pasando del día 24 al día 22. También creció la porción del ingreso que ya había sido utilizada al día siguiente del cobro: de 18,5% a 23,5%.

La metodología utilizada se basa en el seguimiento diario de cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran en Banco Provincia y que no transfieren sus haberes a otras entidades. El estudio considera que una persona se quedó sin plata del sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero debido a pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares. Para evitar distorsiones estacionales, la comparación histórica se realiza entre meses equivalentes, en este caso diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Además, se incorpora una medición actualizada a julio de 2026 para observar la dinámica más reciente.

“Los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y añadió: “El informe refleja cómo la pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana impacta sobre la actividad económica. Por eso, considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina”.

La foto de julio de 2026 confirma la tendencia: a los cinco días de haber cobrado, todo el universo analizado ya había utilizado la mitad del sueldo. En esos primeros días del mes ingresan los débitos automáticos y se pagan la tarjeta de crédito y gran parte de los gastos fijos, como por ejemplo el alquiler. Para el día 10, más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras (36%) se había quedado sin saldo proveniente de su salario. Hacia el día 20, ese porcentaje ascendía al 57%, es decir, casi seis de cada diez personas ya no contaban con dinero de su haber mensual.

El fenómeno no afecta a todos por igual. Entre quienes perciben ingresos bajos, el 56% se quedó sin dinero del sueldo antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 7. En los segmentos medios bajos, el porcentaje fue de 40% y la mitad se quedó sin saldo hacia el día 14. A medida que aumenta el nivel de ingresos, la situación mejora, aunque sigue mostrando señales de deterioro: entre los sectores de ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad llegó sin dinero al día 24.

La comparación histórica también muestra que el empeoramiento fue más intenso en los segmentos de menores recursos, incluso al contrastar personas con similar poder adquisitivo. Entre quienes perciben ingresos equivalentes a 1,2 millones de pesos mensuales, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Para ingresos de 2 millones de pesos, el incremento fue de 5,2 puntos. En cambio, para salarios equivalentes a 4 millones de pesos, el aumento fue de apenas 1,5 puntos.

Los resultados también aportan un dato relevante para interpretar este comportamiento. El sueldo se agota más rápido, pero no porque las personas estén consumiendo más. De hecho, los indicadores muestran una caída del salario real de 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% en el mismo período. Si la comparación se realiza contra 2023, la caída del consumo real alcanza el 20%.

En otras palabras, los datos sugieren que una porción cada vez mayor de los ingresos se destina a gastos difíciles de postergar, como servicios y transporte, mientras que rubros como indumentaria, tecnología, salidas o mejoras para el hogar pierden peso dentro del presupuesto familiar. Dicho de otro modo, si el debate público gira en torno a si la plata alcanza o no alcanza, las respuestas parecen estar menos en las opiniones y más en lo que muestran los movimientos cotidianos de las cuentas sueldo.

EMPLEO

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Argentina, la cantidad de empleos públicos eliminados continúa en ascenso y ya supera los 75.000 puestos de trabajo.

En diciembre de 2023 se contabilizaron 341.465 empleos públicos, mientras que en septiembre se registraron 266.205. De esta manera, se perdieron 75.260 puestos en el sector público, en línea con la premisa de la “motosierra” que mantiene el Gobierno en relación con el sector público.

Los datos corresponden al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), las empresas y las sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con base en los datos del noveno mes de 2025.

Solo en septiembre se recortaron 2.199 puestos de trabajo, lo que equivale a una contracción del 0,8% mensual y del 6,1% respecto del mismo mes del año anterior (17.176 empleos menos).

-Administración centralizada: pasó de 37.955 a 37.200 empleados, un 2% menos en términos mensuales.

-Administración descentralizada: se redujo un 0,3% y pasó de 109.025 a 108.726 empleados.

-Administración desconcentrada: perdió un 0,4% mensual, al pasar de 21.123 a 21.037 empleados.

-Otros entes: pasaron de 13.226 a 12.433 empleados, lo que implicó una reducción del 6%, la más pronunciada.

En cuanto a las empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 148 puestos de trabajo en relación con agosto (-0,3%) y 3.447 en comparación con septiembre de 2025 (-3,8%).

En el acumulado del año, se perdieron 12.559 puestos de trabajo en la APN, una contracción interanual del 4,5%.