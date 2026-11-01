El triunfo de Lula puede mejorar el acceso de productos argentinos

La continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva al frente del gobierno brasileño podría abrir nuevas oportunidades comerciales para la Argentina, particularmente en el mercado estadounidense. La posibilidad de profundizar el vínculo estratégico entre Buenos Aires y Washington permitiría mejorar las condiciones relativas de acceso de los productos agroindustriales argentinos frente a sus competidores brasileños.

Así lo planteó la Bolsa de Cereales en un informe sobre las posibles implicancias de la reelección de Lula para la agroindustria argentina. La entidad sostiene que los últimos acontecimientos parecen indicar que, al menos en el corto plazo, la relación entre EEUU y Brasil seguirá atravesada por tensiones similares o incluso superiores a las que mantuvieron Donald Trump y Lula durante 2025 y 2026, que derivaron en sobretasas para los productos brasileños que llegaron a alcanzar un máximo del 50%, antes de ser parcialmente reducidas.

En ese escenario, la Argentina podría aprovechar una mejora de su posicionamiento relativo para ampliar sus exportaciones al mercado norteamericano. Entre los productos que podrían encontrar nuevas oportunidades, el informe menciona la carne bovina, el azúcar de caña, la miel, los jugos de frutas, el tabaco y algunas frutas frescas.

La relevancia de ese mercado está vinculada con su peso en el comercio agroindustrial global. EEUU es la principal economía del mundo, representa el 25% del producto global y cuenta con 350 millones de habitantes, con un ingreso per cápita anual de U$S82.000.

Además, es uno de los tres principales importadores de productos agroindustriales, junto con China y la Unión Europea, con compras por U$S220.000 millones. Hasta ahora, la Argentina representa menos del 1% de esas importaciones.

La Argentina podría ampliar sus exportaciones al mercado norteamericano

Para la entidad, una eventual mejora de las condiciones comerciales frente a Brasil podría modificar ese escenario y generar oportunidades para los exportadores locales. En ese sentido, el documento advierte que la continuidad de Lula podría favorecer una profundización de la relación estratégica entre la Argentina y EEUU, con efectos potenciales sobre el acceso a mercados, las inversiones y la cooperación.

El vínculo con Brasil y las tensiones en el Mercosur

Más allá de las oportunidades que podrían surgir en el frente externo, la Bolsa de Cereales considera que las diferencias políticas entre Javier Milei y Lula no necesariamente tendrán un impacto significativo sobre el intercambio bilateral. El informe recuerda que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina: explica el 14% de las exportaciones totales y el 24% de las importaciones.

En el caso de los productos agroindustriales, representa el tercer destino de las ventas externas argentinas, con una participación del 9% y operaciones por aproximadamente U$S3.500 millones anuales. Ese monto se mantuvo relativamente estable durante la última década, pese a los distintos períodos de tensión diplomática entre ambos gobiernos.