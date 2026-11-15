En la inflación, las explicaciones no ocultan las dificultades

La inflación de octubre volvió a ubicarse por encima de las expectativas del mercado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,2%, acelerándose por segundo mes consecutivo luego del 1,7% de agosto y el 1,9% de septiembre. El resultado superó en cuatro décimas la proyección del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipaba una suba del 1,8%. De esta manera, los precios acumularon un incremento del 26,3% en los primeros diez meses del año y del 33,1% en la comparación interanual.

El dato volvió a mostrar las dificultades para consolidar una trayectoria descendente de los precios. Si bien el Gobierno destacó que la inflación núcleo -que excluye los componentes estacionales y regulados- se ubicó en 1,5%, su menor registro desde julio de 2025, parte de esto se debe al comportamiento de la carne (subió apenas 0,1% en el mes).

En tanto, el índice general continúa mostrando una resistencia mayor a la esperada y la aceleración de los últimos dos meses vuelve a poner en discusión los tiempos y las condiciones necesarias para alcanzar una inflación significativamente más baja, especialmente después de las expectativas oficiales de converger rápidamente hacia registros mensuales inferiores al 1%.

LOS MOTIVOS

En octubre, buena parte de la diferencia respecto de las previsiones estuvo explicada por dos componentes: los precios estacionales y los regulados. Los primeros aumentaron 5,5%, impulsados principalmente por las verduras, los tubérculos y las legumbres, que registraron subas importantes en distintas regiones del país. Se trata de productos cuyos precios presentan una elevada volatilidad y están expuestos a factores climáticos y de oferta, por lo que su incidencia puede modificarse considerablemente de un mes a otro. Sin embargo, aunque estos movimientos pueden revertirse parcialmente, impactan de manera directa sobre el costo de vida de los hogares, especialmente de aquellos con menores ingresos. Por esa razón, la canasta alimentaria (clave para la medición de pobreza) aumentó por encima del 3%.

Uno de los factores determinantes fue la modificación del régimen de Zona Fría

Por su parte, los precios regulados avanzaron 2,9%, por encima del nivel general. Uno de los factores determinantes fue la modificación del régimen de Zona Fría, que redujo el alcance de los subsidios al consumo residencial de gas para determinados usuarios. El cambio en las condiciones de acceso al beneficio y en los bloques de consumo subsidiados se trasladó a las facturas y presionó sobre la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 4,2% durante el mes. En este sentido, una parte de la aceleración respondió a una corrección de precios relativos impulsada por la propia política tarifaria del Gobierno.

LAS DIFICULTADES

Estos elementos permiten matizar la lectura del dato, pero no deberían convertirse en una explicación suficiente para desestimar la dificultad que enfrenta el proceso de desinflación.

La inflación núcleo más baja constituye una señal favorable sobre la dinámica subyacente, aunque todavía debe consolidarse durante los próximos meses. Además, la distinción entre componentes transitorios y permanentes no elimina el efecto que los aumentos de tarifas y alimentos tienen sobre los ingresos reales y las expectativas de los consumidores.

El problema de fondo es que la desaceleración de la inflación no está avanzando al ritmo que proyectaba el programa económico. La estabilidad cambiaria y la moderación de algunos precios contribuyeron a reducir la velocidad de los aumentos, pero todavía persisten ajustes pendientes en tarifas y otros precios relativos, mientras que la inercia inflacionaria continúa dificultando una convergencia más rápida. A esto se suma que las expectativas del mercado siguen ubicándose por encima de las metas oficiales.

LOS RESULTADOS

De esta forma, los resultados del programa económico se desdibujan: Pasado un año de haber ganado las elecciones legislativas, el PIB ha crecido apenas por encima del 1% y la inflación todavía se mantiene en torno al 2% mensual. Resulta lógico que la población se pregunte cuál es el beneficio de haber soportado un ajuste récord en jubilaciones, salarios, pensiones, subsidios energéticos, hospitales y universidades, sin ningún resultado a la vista.

En definitiva, octubre vuelve a mostrar los límites del proceso actual. La menor inflación núcleo ofrece un dato alentador, pero insuficiente para afirmar que la dinámica de precios ingresó en una etapa de convergencia sostenida. El desafío para el Gobierno será demostrar que puede transformar la estabilidad cambiaria en una reducción persistente de la inflación general, sin que los ajustes tarifarios, la recomposición de precios relativos y la volatilidad de los alimentos vuelvan a postergar ese objetivo.