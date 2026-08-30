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Encuentro para pedir por más empleo formal

Por Redacción

El encuentro de diálogo Argentina Produce tuvo lugar en Rosario, donde empresarios y sindicalistas abordaron temas referidos a los desafíos que enfrentan hoy la producción, el empleo, la industria y la competitividad.

En un documento referentes de las cámaras empresarias ADIMRA, CAME, y FISFE y de la central sindical CGT afirmaron que “Argentina necesita construir una agenda que estimule la generación de más empleo formal, un aumento en la productividad y la competitividad”.

En el comunicado conjunto, sostuvieron que “la economía real atraviesa dificultades que requieren atención y respuestas consistentes”. En tal sentido, uno de los principales objetivos fue “la construcción de una agenda de desarrollo económico y social para nuestro país”.

LOS PEDIDOS

“Esta jornada ha sido concebida como un espacio de encuentro y diálogo para abordar los desafíos que enfrentan la producción, el empleo, la industria y la competitividad, y para contribuir a la construcción de una agenda de desarrollo económico y social para nuestro país”, comienza el escrito.

Y enseguida afirma que “la economía real atraviesa dificultades que requieren atención y respuestas consistentes”, marcando que “la difícil situación de numerosas empresas, especialmente pequeñas y medianas, la necesidad de fortalecer el empleo formal y el desafío de promover mayores niveles de inversión productiva para consolidar un sendero sostenible de crecimiento, producción y trabajo”, son puntos clave a trabajar para mejorar.

Por eso, “resulta fundamental, entonces, propiciar un diálogo social amplio, respetuoso y constructivo, entre los distintos actores, que fortalezca el ecosistema productivo y federal de nuestro país”, apunta y sigue diciendo que “un diálogo en el que las y los trabajadores, a través de sus organizaciones, puedan expresar sus preocupaciones y propuestas; en el que los empleadores y sus entidades representativas puedan plantear los desafíos que enfrentan las empresas, particularmente las Pymes; y en el que el Estado asuma un rol responsable, moderno y eficiente, conformando las condiciones institucionales necesarias para favorecer la inversión, la producción y el empleo”.

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