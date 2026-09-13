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La primera

Escrituran una vivienda con los fondos de la Anses

Por Redacción

El Banco Hipotecario concretó la primera escritura correspondiente a un crédito para vivienda otorgado con fondos provenientes de la licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, mediante el programa que puso en marcha el Gobierno para ampliar el financiamiento de primera vivienda.

La operación fue por $50 millones para la compra de una propiedad en la provincia de Santa Cruz, con un plazo de 180 meses, equivalente a 15 años, y una tasa de UVA+7,5%, el máximo permitido para los préstamos financiados mediante este esquema.

La escritura marca el inicio de la colocación efectiva de los recursos que el FGS comenzó a canalizar hacia las entidades financieras. En la primera licitación se adjudicaron $200.000 millones entre 13 bancos, luego de recibir ofertas por $258.640 millones de 18 entidades.

El programa anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla destinar hasta $2 billones del FGS mediante diez licitaciones de $200.000 millones cada una. Los bancos adjudicatarios reciben esos recursos a través de depósitos ajustados por UVA y deben utilizarlos para otorgar préstamos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

ALCANCE

Según las estimaciones oficiales, la línea con fondeo del FGS podría generar entre 17.000 y 18.000 operaciones hipotecarias y revertir la tendencia negativa.

Los fondos de la primera subasta se distribuyeron entre colocaciones a uno y cinco años. El tramo a un año alcanzó $35.570 millones, con una tasa promedio de UVA+2,67%, mientras que el correspondiente a cinco años concentró $164.429 millones y cerró con un rendimiento promedio de UVA+4,94%.

Las entidades que reciben el fondeo no pueden cobrar por los hipotecarios una tasa superior a UVA+7,5%, mientras que el plazo mínimo de los préstamos es de 15 años y el monto máximo llega a 150.000 UVA por persona. El capital adeudado se actualiza por inflación a través de la UVA y sobre ese importe se aplica la tasa adicional. El esquema busca darles a los bancos fuentes de financiamiento de mayor plazo para respaldar esos créditos hipotecarios.

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