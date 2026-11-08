Freno en el sector automotriz

La producción automotriz argentina retrocedió en octubre, con una caída interanual del 14,4% en la fabricación de vehículos y bajas también en las exportaciones frente a septiembre y al mismo mes de 2025. Adefa informó que las terminales produjeron 40.426 automóviles y comerciales livianos durante el mes.

El retroceso de octubre revirtió la recuperación mensual que se había registrado en septiembre. Según el informe difundido ese mes, las terminales habían producido 39.747 unidades, 0,9% más que en agosto, aunque 15,6% por debajo de septiembre de 2025.