Guerras y transporte clandestino cambian el comercio marítimo

Las normas que rigen el transporte marítimo mundial se están desmoronando, advierten las principales potencias marítimas del mundo, debido a las guerras y una creciente flota clandestina que opera al margen de la supervisión occidental.

Aunque la industria del transporte marítimo ha estado protegida durante décadas por leyes que garantizan la libre navegación y la neutralidad de los buques mercantes, el colapso de esos principios supone un grave riesgo para el comercio global, según un grupo de 18 potencias marítimas.

“Sin el comercio marítimo, las cadenas de suministro se fragmentarían y la economía global, tal como la conocemos, se paralizaría repentinamente”, declaró el grupo.

La batalla por el control del Estrecho de Ormuz, la pandemia y la flota paralela creada como resultado de las sanciones de EE.UU., la UE y Reino Unido no son crisis episódicas, sino “señales de un cambio estructural en el entorno operativo del comercio mundial”, afirmó el Grupo Consultivo de Transporte Marítimo (CSG), cuyos miembros representan más de un 20% del comercio mundial en términos de tonelaje.

El comunicado representa la primera intervención pública del CSG desde su creación hace más de 60 años. Entre los miembros del grupo se encuentran Grecia, Singapur, Dinamarca, Japón, Canadá, Reino Unido, los Países Bajos y Corea del Sur.

“Las rutas marítimas se están convirtiendo cada vez más en instrumentos de influencia y riesgo”, advirtió el CSG, añadiendo que los acontecimientos recientes demuestran la “fragilidad del sistema de comercio marítimo”.

preocupación

Brian Wessel, director general de la Autoridad Marítima Danesa, que preside el CSG, declaró a Financial Times que las naciones marítimas emitieron esta excepcional declaración debido a la creciente preocupación por la fragmentación del sector marítimo y el deterioro de las normas establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI), el organismo de la ONU que regula la industria naviera, reveló el Financial Times.

“Durante décadas, hemos construido el comercio mundial sobre la premisa de que los buques pueden navegar libremente a través de las fronteras. Esa premisa ahora está en entredicho”, afirmó.

Más del 80% del comercio mundial se transporta por mar, que opera bajo las normas establecidas por la OMI. Este organismo se creó formalmente en 1948.

Debido a su papel en el comercio mundial, los buques se han convertido en un objetivo cada vez más importante y en una pieza clave en las estrategias geopolíticas.

Rusia, Ucrania, Estados Unidos e Irán han atacado objetivos de navegación civil durante conflictos este año, mientras que la vulnerabilidad de los puntos estratégicos marítimos se ha visto acentuada por los esfuerzos de Irán por intentar establecer un régimen de pago de tasas en el estrecho de Ormuz.

La república islámica anunció que estaba a punto de cerrarse un acuerdo con Omán para gestionar el transporte marítimo a través de la vía fluvial por la que anteriormente transitaba aproximadamente un 20% del petróleo y el gas del mundo. No está claro si se cobrará un peaje.

Los armadores y las organizaciones marítimas han declarado que el cobro de una tasa sentaría un precedente peligroso que podría llevar a otros países ribereños de puntos estratégicos a hacer lo mismo.

Por otra parte, las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido contra Rusia e Irán han provocado el rápido crecimiento de una flota clandestina de petroleros que ahora asciende a más de 1.500 buques, según TankerTrackers.com, casi un 20% de la flota mundial de petroleros. Casi todos ellos carecen de pólizas de seguro tradicionales.

El Caroline Bezengi, un buque de la flota clandestina que transportaba aproximadamente 800.000 barriles de petróleo ruso, chocó contra una mina lapa frente a las costas de Omán sin ningún seguro tradicional de protección e indemnización. La responsabilidad de pagar millones de dólares en costes relacionados con la limpieza recaería sobre el Gobierno de Omán.

Más del 80% del comercio mundial se transporta por mar, que opera bajo las normas de OMI