La cantidad de empresas que recurrió al procedimiento preventivo de crisis en 2026 fue la más alta de la última década. Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Capital Humano que presentó el miércoles el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su informe de gestión ante el Senado.

Según la información oficial, entre el 1° de enero y el 4 de noviembre, 232 empresas iniciaron un PPC; del total de trámites abiertos, solo 22 llegaron a un acuerdo homologado y las medidas acordadas en esos expedientes alcanzaron a 7.905 trabajadores.

El procedimiento preventivo de crisis es el instrumento al que acceden las empresas que prevén despedir o suspender a una proporción significativa de su personal por razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor. La instancia reúne a la compañía, el sindicato y la autoridad laboral -Secretaría de Trabajo, nacional o provincial- para negociar alternativas antes de que los despidos o las suspensiones se efectivicen.