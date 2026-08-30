Indicadores

BOLSA

La Bolsa subió 2,48% al pasar el S&P Merval de 2.907.326,65 a 2.979.471,81 puntos. Sin embargo, el resultado positivo del índice local contrastó con la debilidad de varios papeles y con el comportamiento de los ADR en Wall Street

TÍTULOS PÚBLICOS

Los bonos soberanos bajaron y el riesgo país subió 1,38%, de 506 a 513 puntos básicos. La deuda argentina no logró consolidar el rebote del 21 de agosto y volvió a quedar bajo presión hacia el cierre de la semana

DÓLAR

El dólar oficial se mantuvo encadenó su segundo aumento semanal consecutivo. En el epílogo de agosto, la cotización finalmente se afianzó por encima de la barrera de los $1.500 y volvió a cerrar en los $1.512

EURO

El euro subió durante la semana: el oficial avanzó 1,69%, de $1.780 a $1.810, mientras que el blue aumentó 1,84%, de $1.816,42 a $1.849,75. El blue tuvo así una suba ligeramente superior al oficial, aunque ambos fueron moderados.

ORO

La onza troy de oro registró una baja de 3,16% al pasar de U$S4.624,10 a U$S4.478,10 en Nueva York. La caída se produjo luego del fuerte avance de la semana anterior y marcó una toma de ganancias sobre el metal

TASAS

En plazo fijo el promedio del sistema se mantuvo, aunque algunas entidades elevaron sus rendimientos. En el caso de las cauciones bursátiles, las tasas cortas se recalientaron por la menor liquidez y quedaron en niveles cercanos al 29%