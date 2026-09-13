Indicadores

BOLSA

La Bolsa porteña tuvo un resultado positivo: el S&P Merval ganó 3,56% en pesos y 2,57% en dólares CCL. La recuperación estuvo acompañada por una mejora de varias acciones líderes, aunque con comportamiento dispar

TÍTULOS PÚBLICOS

La deuda soberana tuvo una semana prácticamente estable. El AL30D terminó con una baja marginal del 0,41%, mientras que el GD30D avanzó apenas 0,12%. En paralelo, el riesgo país mejoró 8 puntos, hasta 482, una baja del 1,63%

DÓLAR

Los dólares oficial, mayorista y blue tuvieron prácticamente el mismo recorrido durante la semana: una suba de $5, equivalente a alrededor de 0,3%. El blue terminó apenas $10 por encima del oficial, que cerró en $1.530

EURO

El euro oficial bajó 2,78%, una caída de poco más de $50,para cerrar a $1.802,07. El dato muestra una semana de retroceso de la moneda europea también en el circuito informal, al quedar en $1.799,39

ORO

El oro COMEX en Nueva York bajó 0,51%, con una pérdida de U$S22,50 por onza. Fue una corrección moderada: el metal pasó de U$S4.429,80 a U$S4.407,30, por lo que el balance semanal fue negativo

TASAS

El plazo fijo recortó su rendimiento, mientras que la caución a 7 días hizo exactamente lo contrario y ganó 2,2 puntos de TNA. Esto marca un mayor atractivo relativo de las colocaciones bursátiles de muy corto plazo frente al plazo fijo tradicional.