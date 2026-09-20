Indicadores

BOLSA

La Bolsa porteña terminó la semana con saldo negativo: el S&P Merval perdió 1,21% en pesos respecto del viernes anterior. En dólares, la variación semanal también fue negativa, en torno al 1,1%,

TÍTULOS PÚBLICOS

Los bonos soberanos terminaron la semana con bajas, en un contexto de mayor presión sobre la deuda en dólares. El movimiento más significativo estuvo en el riesgo país, que subió 40 puntos básicos, de 485 a 525 unidades

DÓLAR

El dólar mayorista volvió a niveles de fines de agosto, marcando su mayor suba semanal en casi un mes. Cerró a $1.514,50. Tuvieron una variación casi nula durante la semana tanto el oficial como el blue: avanzaron apenas 0,3%

EURO

El euro oficial no registró variación, al permanecer en $1.800 para la venta. El euro blue también mostró estabilidad, con una cotización cercana a $1.796. En ambos casos, tuvo una semana prácticamente sin movimientos relevantes

ORO

La onza troy de oro subió 0,36% en la semana, al pasar de U$S4.408,90 a U$S4.424,90. El avance fue moderado, con una diferencia de apenas U$S 16, y dejó al metal precioso nuevamente por encima de los U$S4.400 por onza

TASAS

El plazo fijo mantuvo rendimientos contenidos y con tendencia descendente, mientras que las cauciones tuvieron un comportamiento algo más firme y volátil. El mercado bursátil reaccionó con rapidez a las tasas ofrecidas por los bancos.