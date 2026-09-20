Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Economía Dominical

Indicadores

Por Redacción

BOLSA

La Bolsa porteña terminó la semana con saldo negativo: el S&P Merval perdió 1,21% en pesos respecto del viernes anterior. En dólares, la variación semanal también fue negativa, en torno al 1,1%,

TÍTULOS PÚBLICOS

Los bonos soberanos terminaron la semana con bajas, en un contexto de mayor presión sobre la deuda en dólares. El movimiento más significativo estuvo en el riesgo país, que subió 40 puntos básicos, de 485 a 525 unidades

DÓLAR

El dólar mayorista volvió a niveles de fines de agosto, marcando su mayor suba semanal en casi un mes. Cerró a $1.514,50. Tuvieron una variación casi nula durante la semana tanto el oficial como el blue: avanzaron apenas 0,3%

EURO

El euro oficial no registró variación, al permanecer en $1.800 para la venta. El euro blue también mostró estabilidad, con una cotización cercana a $1.796. En ambos casos, tuvo una semana prácticamente sin movimientos relevantes

ORO

La onza troy de oro subió 0,36% en la semana, al pasar de U$S4.408,90 a U$S4.424,90. El avance fue moderado, con una diferencia de apenas U$S 16, y dejó al metal precioso nuevamente por encima de los U$S4.400 por onza

TASAS

El plazo fijo mantuvo rendimientos contenidos y con tendencia descendente, mientras que las cauciones tuvieron un comportamiento algo más firme y volátil. El mercado bursátil reaccionó con rapidez a las tasas ofrecidas por los bancos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?