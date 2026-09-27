Indicadores

BOLSA

El S&P Merval cayó 4,24% desde 3.021.930 hasta 2.893.750,70 puntos. El mercado accionario argentino cerró así una semana negativa, en línea con la presión que también se observó sobre otros activos financieros locales.

TÍTULOS PÚBLICOS

Los bonos soberanos cerraron el período con bajas generalizadas, con una mayor presión sobre los títulos de vencimiento más largo. En paralelo, el riesgo país aumentó más de 10% en el período y superó los 600 puntos básicos

DÓLAR

El blue avanzó el doble que el oficial en términos porcentuales y amplió levemente la brecha entre ambas cotizaciones, que pasó de $15 a $20 por dólar. La variación semanal se produjo en un contexto de mayor presión en el mercado cambiario

EURO

El euro terminó la semana con una baja en ambos mercados, aunque la corrección fue mucho más marcada en el blue, que retrocedió casi 4,7% punta a punta frente al 1,1% del oficial. El diferencial entre ambas cotizaciones se redujo

ORO

La onza troy de oro bajó 2,55% al pasar de U$S4.424,90 a U$S4.312,20 en Nueva York. La caída implicó una pérdida de U$S 112,70 por onza y marcó una corrección importante después de los niveles elevados que había alcanzado el metal

TASAS

Los plazos fijos permanecieron prácticamente estables, mientras que las cauciones tuvieron mayor volatilidad, con recuperación en los plazos de 14 días hacia el cierre. El mercado de pesos mantuvo rendimientos nominales moderados