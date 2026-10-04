Indicadores

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Por Redacción

BOLSA

La Bolsa porteña terminó la semana en baja. El S&P Merval perdió 4,55% ya que pasó de 2.893.750,70 puntos a 2.762.152,25 puntos. Dentro de las acciones más negociadas las mayores caídas fueron GGAL (-8,27%) y Edenor (-7,79%)

TÍTULOS PÚBLICOS

La deuda soberana terminó la semana mayormente en baja, aunque con comportamientos diferentes según el título. Al mismo tiempo, el riesgo país subió con fuerza, de 609 a 650 puntos, y alcanzó su nivel más alto desde fines de 2025.

DÓLAR

El mercado cambiario mostró muy poca variación en la semana. El dólar oficial tuvo una leve baja, que lo dejó en los $1.540 , mientras que el blue retrocedió apenas 0,32% ($1.555) y el mayorista también bajó

EURO

El comportamiento fue contrapuesto, ya que mientras el euro oficial ($1.790) avanzó apenas 0,56%, el euro blue (1.752,43) retrocedió 1,46%. La diferencia hizo que la brecha entre ambas referencias se redujera durante el período.

ORO

El oro registró en la semana una caída de U$S158,90 por onza, equivalente al 3,68%. La baja fue bastante más pronunciada que la anterior y llevó al metal desde los U$S4.321,20 hasta U$S 4.162,30 en Nueva York

TASAS

El plazo fijo promedio avanzó de 20,20% a 21,86% TNA, mientras que la caución a 7 días pasó de 19,30% a 20%. En el caso de las cauciones, además, hubo bastante volatilidad en la semana: llegaron a registrar máximos de hasta 25%

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