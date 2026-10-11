Indicadores

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Por Redacción

BOLSA

La Bolsa porteña registró una suba semanal del 2,11% en el índice Merval, pese a las oscilaciones de las ruedas intermedias. Cerró en 2.826.160 puntos. Las acciones argentinas en Wall Street (ADR) mostraron una tendencia mayormente positiva

TÍTULOS PÚBLICOS

Los bonos de referencia recuperaron terreno, con una mejora más pronunciada en el GD35, que avanzó 2,65%. En paralelo, el riesgo país bajó de 655 a 579 puntos básicos entre el 2 y el 9 de octubre, una reducción del 11,60%

DÓLAR

Terminó la semana en baja, aunque la corrección fue más pronunciada fue en el mercado paralelo. El blue ($1.540) cayó cuatro veces más que el oficial (1.535) en términos absolutos y la diferencia entre ambas cotizaciones se redujo

EURO

El euro cerró la semana con bajas en ambos mercados, aunque la corrección fue más pronunciada en el blue, que perdió casi un 2% frente al 1,12% del oficial, que cerró en $1.770. La diferencia entre ambas cotizaciones se redujo

ORO

El oro recuperó terreno durante la semana y avanzó U$S48,80 por onza respecto del cierre del viernes anterior y quedó en U$S4.211,10. La suba del 1,17% revirtió parcialmente las bajas de las semanas previas

TASAS

Los plazos fijos del Banco Nación subieron 0,50 puntos porcentuales. La modificación se produjo después de que el banco elevara sus tasas para captar depósitos en pesos. En las cauciones, las cotizaciones también subieron

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