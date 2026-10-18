Indicadores

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Por Redacción

La Bolsa porteña mostró un comportamiento mixto en la semana, con una leve mejora del índice en pesos entre puntas, pero sin una suba generalizada de las acciones. El índice también medido en dólares terminó en torno de U$S1.766

Los títulos públicos seleccionados acumularon pérdidas semanales de entre 1,17% y 1,44%. En paralelo, el riesgo país subió casi 7%, una señal de deterioro en la percepción del riesgo argentino por parte del mercado

El dólar oficial cerró la semana sin cambios, en los $1.535, mientras que el blue del mercado paralelo subió apenas $5, un 0,32%. La brecha entre ambas cotizaciones pasó de $5 a $10 por dólar, aunque se mantuvo acotada

El euro oficial del Banco Nación terminó la semana sin cambios en su precio de venta, a $1.770. En cambio, el euro blue subió $9,71, equivalente a un avance del 0,56%. Así, el movimiento del mercado informal fue levemente alcista

El oro perdió U$S35,10 por onza troy en la semana, con una baja del 0,83%, quedando en U$S4.216,40. La comparación refleja un retroceso moderado en el balance semanal, aunque el metal recuperó parte del terreno el viernes

La tasa de plazo fijo del Banco Nación no registró cambios, mientras que la caución bursátil a 7 días mostró un aumento. La comparación refleja una diferencia entre la estabilidad de la tasa bancaria de referencia y el movimiento de corto plazo

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