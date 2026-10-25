Indicadores

BOLSA (⇑)

La Bolsa porteña cerró la semana con una suba del 1,4 por ciento en pesos, aunque el MSCI Merval retrocedió 0,8 por ciento medido en dólares. El viernes hubo un fuerte rebote de las acciones argentinas, pese a las caídas en Wall Street.

TÍTULOS PÚBLICOS (⇑)

Los bonos soberanos argentinos continuaron bajo presión, con pérdidas que acumulan un 2% en octubre. El riesgo país superó los 700 puntos y cerró en torno de las 707 unidades, tras una semana de mayor incertidumbre financiera.

DÓLAR (⇑)

El dólar oficial cerró la semana en $1.550, con una suba de $15 (+1%), mientras que el blue avanzó $10 (+0,7%) hasta $1.565. La brecha entre ambas cotizaciones quedó en $15, en un contexto de alzas cambiarias.

EURO (⇑)

El euro oficial terminó con una cotización de venta de $1.783,93, mientras que el euro blue se ubicó en $1.751,79. La diferencia entre ambas referencias fue de $32,14, con el valor informal por debajo del oficial.

ORO (⇑)

El oro retrocedió hasta los U$S4.160 por onza troy, frente a los U$S4.216,40 de la referencia de la semana anterior. La diferencia fue de U$S56,40, equivalente a una caída del 1,34%, en un contexto de volatilidad internacional.

TASAS (⇑)

La tasa nominal anual de los plazos fijos a 30 días del Banco Nación se ubicó en 19,25%. En el resto del sistema financiero, los rendimientos oscilaron entre 16% y 24%, con diferencias según la entidad bancaria.