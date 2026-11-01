Indicadores

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Por Redacción

BOLSA

Octubre terminó con una fuerte corrección de los activos argentinos. El MSCI Merval cayó 6% en pesos y 7,8% en dólares. Ante este contexto, los ADRs argentinos llegaron a desplomarse hasta 25% durante el mes

TÍTULOS PÚBLICOS

Los bonos argentinos terminaron la semana con bajas promedio de 1,5% en los Bonares y 1,1% en los Globales. El riesgo país saltó 180 puntos, 30%, hasta los 787 puntos básicos, su mayor suba mensual en más de un año

DÓLAR

En la semana, el dólar oficial aumentó $4,50 y marcó su tercera suba semanal consecutiva. En octubre, escaló $17 (+1,1%), por debajo de la inflación esperada para este mes, que sería de entre el 1,8% y el 2%.

EURO

El euro oficial permaneció estable durante la semana, mientras que el blue registró una leve baja del 0,24%. En términos nominales, la cotización informal perdió $4,17 por unidad entre ambos viernes

ORO

El oro volvió a retroceder y terminó la semana por debajo de los U$S4.000 por onza. La baja se profundizó el viernes, cuando el metal sufrió una fuerte caída en Nueva York. El oro al contado perdió alrededor de 3,5% durante esa rueda

TASAS

Las tasas de plazo fijo del Banco Nación no mostró cambios en la semana. En cauciones, el último registro disponible marcó una tasa de 19,40%, medio punto porcentual por encima del cierre de una semana atrás

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