Indicadores

BOLSA

La Bolsa porteña atravesó una semana de fuertes ventas. El MSCI Merval perdió 8,68% en pesos marcando con su nuevo indicador 84.093 puntos, un total de 7.987 puntos menos. El retroceso alcanzó el 10,3% medido en dólares.

TÍTULOS PÚBLICOS

Los bonos AL30 y GD30 perdieron más de 3% en la semana, mientras que el riesgo país trepó casi 20% y llegó a 939 puntos básicos. La combinación de menores precios de los títulos y mayor riesgo soberano reflejó un deterioro del indicador

DÓLAR

El oficial subió $10 durante la semana, a $1.570, mientras que el blue bajó en la misma proporción. Como resultado, la cotización informal terminó $15 abajo, cerrando en $1.555, por debajo del circuito formal por primera vez en mucho tiempo

EURO

El euro subió en sus cotizaciones, aunque con distinta intensidad. El oficial avanzó 1,50% a $1.796,57, mientras que el blue prácticamente no se movió, con una variación positiva de apenas 0,10% al cerrar en 1.742,60 pesos

ORO

El precio de la onza troy de oro en Nueva York cerró la semana en los U$S4.065,90, marcando una suba de U$S180,20 equivalente a un 4,64% en una semana marcada por movimientos fuertes en los mercados de futuros

TASAS

Hubo un fuerte aumento de la tasa de caución en las últimas ruedas registradas, hasta el 45% anual. Sin embargo, en lo que respecta a los plazos fijos, hubo movimientos alcistas muy leves que prácticamente no generaron cambios