Indicadores

BOLSA (⇓)

El MSCI Merval acumuló una caída de 0,56% y aunque el retroceso semanal fue moderado en pesos, la sucesión de ruedas negativas y la baja de los ADRs reflejaron la persistencia de la presión vendedora sobre los activos argentinos.

TÍTULOS PÚBLICOS (⇑)

Los bonos AL30 y GD30 terminaron la semana con leves subas, de 0,07% y 0,58%, respectivamente. El movimiento más significativo se observó en el riesgo país, que retrocedió 110 puntos básicos, una reducción del 11,71%.

DÓLAR (⇑)

El dólar oficial terminó la semana sin modificaciones, en $1.570. En cambio, el blue subió $10, equivalente al 0,64%, y cerró en $1.565. De esta manera, la cotización informal redujo la diferencia que tenía respecto del oficial a $5

EURO (⇓)

Tanto el euro oficial como el blue mostraron bajas. El oficial retrocedió 0,84% y el informal, 1,02%. El Banco Nación informó una cotización de venta de $1.770 en el circuito formal, mientras que el paralelo cerró en $1.724,78

ORO (⇓)

El oro acumuló una baja de casi 5% en la semana y terminó por debajo de los U$S3.900 por onza. La caída se produjo después del rebote de comienzos de noviembre y dejó al metal en su menor cierre del mes, según esa serie.

TASAS (⇒)

El plazo fijo se mantuvo sin cambios en el 19,25% anual. En cauciones, las tasas mostraron una fuerte volatilidad: después de la tensión registrada a comienzos de noviembre, los últimos datos disponibles reflejan valores más moderados.