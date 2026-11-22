BOLSA

Desde el lunes 16, el índice MSCI Merval acumuló una caída del 4,9% en pesos y del 9,9% medido en dólares (CCL), cerrando la semana en 80.961,47 puntos (US$ 45,71). Las ruedas estuvieron marcadas por una fuerte volatilidad.

TÍTULOS PÚBLICOS

El riesgo país alcanzó el viernes las 1.070 unidades regresando a valores por encima de las cuatro cifras tras más de un año, en medio de caídas para los bonos soberanos argentinos en dólares y cautela de los inversores sobre la deuda local.

DÓLAR

El tipo de cambio mayorista subió quince pesos, o el equivalente al 1%, y terminó en $1.580. Cerró la semana con el mayor aumento semanal desde abril de 2025. El dólar «blue» o informal avanzó $35, o 2,1%, y cerró en $1.675.

EURO

En el mercado de referencia internacional/minorista, el cruce EUR/ARS osciló durante la semana entre $1.698,82 y un máximo de $1.733,38 (20/11). En el circuito blue, cerró el 20/11 entre $1.838,48 y $1.892,75 para la venta.

ORO

Durante la semana que pasó, la cotización del oro en Argentina mostró una tendencia bajista de aproximadamente un 7,4 % en pesos, acompañando la fuerte caída del metal a nivel internacional (de US$ 3.867 a US$ 3.572 por onza troy).

TASAS

Tras un breve repunte en el promedio general al inicio de la semana (llegando al 21,94% TNA el lunes 16, frente al 21,51% del viernes previo), el promedio del sistema volvió a ubicarse cerca del 21,03/21,18% TNA hacia el cierre de la semana.