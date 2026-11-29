BOLSA (⇑)

La Bolsa porteña logró cerrar la semana en terreno positivo, después de varias ruedas de fuertes bajas. El índice Merval recuperó parte de las pérdidas acumuladas durante noviembre y quedó en 83.133 puntos.

TÍTULOS PÚBLICOS (⇓)

Los activos argentinos tuvieron una semana negativa, contagiados por turbulencias en los mercados externos. El riesgo país trepó casi toda la semana pero terminó retrocediendo hasta los 960 puntos básicos.

DÓLAR (⇑)

Las dos cotizaciones terminaron la semana en alza. El dólar oficial minorista avanzó 1,56% a $1.625, mientras que el blue subió 1,80% a $1.695, con un incremento de $30. La cotización informal amplió levemente su diferencia.

EURO (⇑)

El euro oficial tuvo una suba semanal de 1,66% para terminar cotizando en los $1.835. En el mercado informal, el valor de cierre del viernes fue de $1.872,61, también marcando un fuerte repunte semanal.

ORO (⇑)

El oro rebotó con fuerza en la última semana de noviembre, luego de haber tocado el 20 uno de sus cierres más bajos del período. El avance superó el 4% y recuperó parte del terreno perdido en las ruedas anteriores. Cerró a U$S3.656,50.

TASAS (⇑)

El plazo fijo del Banco Nación permaneció estable en el 19,25% anual. En cauciones, los registros muestran una suba importante hacia el final de la semana: el tramo de siete días llegó a superar el 22 por ciento.