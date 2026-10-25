Industria y comercio: la confianza de los empresarios sigue en rojo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó diversos informes sobre las Encuestas de Tendencias de Negocios realizadas durante agosto. Entre los puntos que mide se encuentra el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) que tanto en la industria como en el comercio dio números negativos o estables.

La industria manufacturera continúa sin recuperar el optimismo. El indicador de confianza empresarial elaborado por el Indec se ubicó en -18,9% en septiembre, frente al -20,2% de agosto. Aunque registró una mejora de 1,3 puntos porcentuales, el resultado refleja las dificultades que atraviesa el sector fabril.

Uno de los principales focos de preocupación es la demanda. Durante septiembre, el 48,4% de las empresas consultadas afirmó que recibió menos pedidos de lo habitual, mientras que apenas el 3% registró una demanda superior a la normal. El 48,6% restante indicó que se mantuvo estable. El balance de la demanda se ubicó en -45,5%.

Las perspectivas para el último trimestre de 2026 tampoco muestran señales claras de recuperación. El 67,5% de los industriales espera mantener sus niveles de producción entre octubre y diciembre, mientras que el 19,3% anticipa una caída y el 13,2% prevé un aumento. El saldo de expectativas quedó en -6,1%.

En cuanto a los inventarios, el 62,7% de las empresas consideró adecuado su nivel de existencias. En tanto, el 21,2% señaló que acumula más productos de los aconsejables y el 16% indicó que tiene menos de lo necesario.

SUPERMERCADOS Y MAYORISTAS, CON BALANCES NEGATIVOS

El relevamiento del Indec también mostró un deterioro en la confianza empresarial de supermercados y autoservicios mayoristas, cuyo indicador se ubicó en -4,3% en septiembre.

La evaluación de la situación comercial actual arrojó un balance negativo de -31,4 por ciento

La evaluación de la situación comercial actual arrojó un balance negativo de -31,4%. El 37,2% de los empresarios calificó como mala la situación de sus negocios, frente a un 5,8% que la consideró buena. La mayoría, el 57%, la describió como normal.

Sin embargo, las expectativas para el trimestre octubre-diciembre fueron más favorables: el 22,1% de los consultados espera una mejora comercial y el 5,8% anticipa un deterioro, lo que dejó un balance positivo de 16,3%. El 72,1% prevé que la situación se mantendrá sin cambios.

El 60,5% de las empresas comerciales afirmó que sus existencias se encuentran en niveles normales.

Ante la pregunta de cómo cree que estará su sector hacia adelante, los dueños de las empresas no tienen expectativas positivas y, en el mejor de los casos, esperan que la situación permanezca como hasta ahora; cuando buena parte de los datos de la economía no son buenos.

La información del Indec se condice con lo relevado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En este área, el 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción ya que un 46,8% no espera cambios y un 21,3% anticipa caídas. “Desde los bajos niveles de actividad actuales, estas perspectivas podrían suponer la persistencia de un escenario contractivo”, subrayó el documento.

En este contexto, sumaron que si bien el 32% espera aumentos, las mejoras previstas son principalmente leves y parten de un contexto de marcada debilidad sectorial. Así, entre las empresas metalmecánica –un sector que está a menos del 40% del uso de su capacidad instalada- predomina la cautela en las expectativas de producción para los próximos tres meses.

En cuanto a lo que se viene para el último trimestre, entre octubre y diciembre de 2026, los dueños de las fábricas se muestran prudentes.

Un 67,5% cree que sus niveles de producción se van a mantener exactamente igual que ahora. El problema aparece entre los que sí esperan cambios: un 19,3% anticipa que va a producir menos, mientras que solo un 13,2% apuesta a un incremento. Esto deja un saldo negativo de -6,1% para el cierre del año.

La mayor preocupación de los industriales está en la cantidad de pedidos que reciben. Durante septiembre, casi la mitad de las fábricas (48,4%) consideró que la demanda de sus clientes estuvo por debajo de lo normal.