Un mismo negocio puede destinar entre 3,25% y 6,40% de sus ventas a Ingresos Brutos y tasas municipales, según el distrito en el que funcione, una brecha que termina por trasladarse al precio de productos y servicios.

Para Virginia Giordano, economista y directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), esa disparidad revela un problema que excede la alícuota que figura en las normas. “La alícuota es la punta del iceberg”, afirmó al describir cómo se compone la carga real que enfrentan comercios, industrias y empresas de servicios en cada jurisdicción.

El monitor de IDESA, que comparó 31 localidades, ubicó a Mendoza como la ciudad con menor presión al combinar Ingresos Brutos con las tasas municipales sobre las ventas. Detrás quedaron la Ciudad de Buenos Aires y Tres de Febrero. “El análisis se limita a los impuestos sobre las ventas”, aclaró Giordano, al precisar el alcance de la medición.

La economista advirtió que el mapa tributario no agota las variables que pesan sobre una decisión empresarial. Habilitaciones, trámites administrativos y otras exigencias locales quedaron fuera del monitor, aunque inciden sobre la operatoria cotidiana. “No incorpora otros factores que influyen en una decisión empresarial”, señaló sobre el recorte del estudio.

En el extremo opuesto aparecieron San Miguel de Tucumán, Córdoba, Río Cuarto y Lanús entre las ciudades con mayor presión.

La diferencia no se da únicamente entre provincias. Dentro de la provincia de Buenos Aires, una firma puede pagar hasta cuatro veces más por una tasa municipal según el municipio donde se radique. “Una empresa puede pagar hasta cuatro veces más”, remarcó Giordano al poner el foco en esa desigualdad.

El cambio, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, no solo impacta en impuestos, sino también en multas, sanciones y tasas administrativas vinculadas a este indicador.

EN CASCADA

La consecuencia aparece a lo largo de toda la cadena productiva. Ingresos Brutos y las tasas municipales se van sumando en cada etapa de elaboración, distribución y venta, y cada empresa incorpora ese costo al valor que cobra por su bien o servicio. “Esa característica eleva el costo final de los bienes”, planteó Giordano.

La diferencia con el IVA está en el mecanismo de cómputo. En ese impuesto, cada integrante de la cadena puede descontar lo que abonó en la instancia anterior; con Ingresos Brutos y las tasas municipales, ese crédito no existe. “No ofrecen ese mecanismo”, explicó la economista sobre los tributos provinciales y locales.

Un paquete de fideos permite seguir el recorrido de esa acumulación: tributan el productor de trigo, la industria harinera, la fábrica de pastas, el distribuidor y el comercio minorista. “Pagan impuestos el productor de trigo, la industria harinera, la fábrica de pastas, el distribuidor y el comercio minorista”, enumeró Giordano.