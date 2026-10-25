La crisis textil llegó a las camisetas de la selección

Las bajas ventas, los costos en alza y el ingreso irrestricto de mercadería importada siguen afectando al sector textil, como demostró el concurso de acreedores de Teddy Karagozian. En ese contexto, una empresa clave en la producción de las camisetas oficiales de la Selección argentina atraviesa una crisis que parece profundizarse.

En concreto, RA Intertrading, con producción distribuida entre Villa Lugano (Buenos Aires) y San Fernando del Valle de Catamarca, comenzó a implementar suspensiones y vacaciones anticipadas para sostener sus operaciones. Ante la caída de los pedidos y las crecientes dificultades para competir con productos del exterior, la compañía viene reduciendo considerablemente su plantel de trabajadores.

Fundada en 1992 por Alberto Rabinovich, la compañía en cuestión llegó a contar con 1.040 trabajadores en 2023. En cambio, en la actualidad posee 642 empleados, distribuidos entre su planta de Villa Lugano, donde se desempeñan 560 operarios, y la fábrica de Catamarca, donde trabajan otras 82 personas.

LOS PROBLEMAS

Respecto de las vacaciones anticipadas, Bae Negocios precisó que la situación de RA Intertrading se agravó durante los últimos meses y obligó a adoptar medidas para sostener la actividad.

“Empezamos con problemas desde julio, nos empezó a bajar notablemente el trabajo. En septiembre y octubre no teníamos suficiente trabajo y adelantamos vacaciones en la planta de Buenos Aires y suspendimos trabajadores en Catamarca”, declaró a ese medio la presidenta de la compañía, Daniela Rabinovich.

La compañía tiene una extensa trayectoria como fabricante de marcas nacionales e internacionales, entre cuyos clientes históricos se encuentran Adidas, Nike, Puma, Fila, Kappa, Umbro y Le Coq Sportif, además de su participación en la confección de camisetas oficiales de la Selección argentina.

En Villa Lugano se confeccionan prendas para Nike, Adidas, Kappa y Puma; en tanto, en Catamarca la producción se orientó a Puma, Fila, Umbro, Kappa y Le Coq Sportif. La firma también producía para DASS, empresa brasileña que cerró sus dos plantas industriales en Argentina, por lo que parte de las prendas que antes se fabricaban en el país ahora llegan desde Paraguay y Brasil.