Desde las elecciones brasileñas, el real perdió valor con fuerza frente al dólar, el movimiento vuelve a poner presión sobre el peso argentino y modifica la relación de precios entre la economía de ese país y la argentina.

Mientras que en Argentina el peso de desliza, otras monedas se han mostrado más susceptibles a lo que pasa con el Real, como es el caso del Peso mexicano, que se veía impactado en su valuación.

La devaluación de Brasil complica, según la mayoría de los economistas, porque es el principal destino de las exportaciones argentinas y es el principal socio comercial de la Argentina.

El problema es especialmente importante para la industria por el tipo de exportaciones

Aun así, el problema no se limita al comercio bilateral, ya que un Brasil más barato también incentivará a los argentinos a viajar al país vecino, al mismo tiempo que reduce el atractivo de la Argentina para los turistas brasileños.

El primer problema: exportar a un Brasil devaluado desde una Argentina “cara”.

La consultora Analytica calculó que una depreciación adicional del real de entre 10% y 15% respecto del nivel previo al balotaje podría provocar una caída de entre 3,6% y 8% en las exportaciones argentinas a Brasil.

Sobre una base de unos U$S13.000 millones de ventas previstas para 2026, eso implicaría una pérdida de entre U$S470 millones y U$S1.040 millones, dependiendo también del crecimiento de la economía brasileña.

El problema es especialmente importante para la industria, porque una parte significativa de las exportaciones argentinas a Brasil corresponde a manufacturas y, dentro de ellas, al complejo automotor. La pérdida de competitividad cambiaria puede afectar especialmente a los sectores que compiten directamente con la producción brasileña.

LA AGROINDUSTRIA

En el campo, sin embargo, la situación es más heterogénea. Al menos por ahora.

Dante Romano, profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, señaló que el mercado de granos atraviesa una etapa de presión bajista, con abundante oferta internacional y una cosecha brasileña de soja que avanza rápidamente.

En Mato Grosso, la siembra alcanzó el 76%, el ritmo más rápido de los últimos cinco años.

Para Argentina, eso significa que un real más débil puede complicar la competencia en algunos productos, pero Brasil también puede convertirse en una fuente de demanda adicional.

El caso más claro es el trigo. Según Romano, el USDA estima que Brasil deberá importar 7,5 millones de toneladas, mientras que ABITRIGO calcula que las compras podrían superar las 9 millones. “Argentina es el proveedor natural de trigo a Brasil”, recuerda el informe.

Eso puede funcionar como un amortiguador para el productor argentino justo cuando ingresa la nueva cosecha.

Romano advirtió que, además, en Argentina quedan 4 a 5 millones de toneladas de trigo de la campaña anterior sin vender, frente a prácticamente nada que quedaba un año atrás.

Esa abundancia local podría generar presión sobre los precios, aunque una mayor necesidad de importación brasileña ayudaría a limitarla.

En maíz también hay un dato a favor: las exportaciones argentinas crecieron 41% acumulado hasta octubre, mientras las brasileñas retrocedieron 24%. El aumento de la producción argentina y el mayor consumo interno de Brasil explican parte de esa diferencia.

EL SEGUNDO PROBLEMA: UN BRASIL QUE CRECE MENOS

La cuestión cambiaria se combina con otra señal negativa. El Gobierno brasileño redujo su previsión de crecimiento del PBI para 2027 de 2,3% a 1,8%, mientras mantiene la tasa Selic en 13,75%.

Para Argentina, un Brasil que crece menos puede significar menor demanda de productos argentinos, especialmente industriales.

Un informe de la Fundación Mediterránea agrega un dato relevante para el agro: alrededor del 35% de las exportaciones de las economías regionales tiene como destino Brasil.

Entre los productos más expuestos aparecen aceitunas, papa industrializada, ajo, manzana, ciruela seca, pasas y pera. Jorge Day advirtió que “un real más débil encarecería los productos argentinos para los compradores brasileños”.

Pero Federico Kisza, economista de la Fundación Mediterránea, pone un matiz importante: la evidencia sugiere que, en promedio, el efecto del crecimiento de Brasil sobre nuestras exportaciones es más fuerte que el del tipo de cambio”.

Es decir, para Argentina puede ser tan importante cuánto crece Brasil como cuánto vale el real.

El movimiento del real tiene además una explicación financiera.

El Congreso brasileño acaba de aprobar el paquete de ajuste fiscal del Gobierno de Lula para 2027. El programa busca generar unos 50.000 millones de reales de impacto fiscal y limita el crecimiento real del gasto público al 2%, frente al 2,5% vigente.

La apuesta es enviar una señal de mayor disciplina fiscal para contener las dudas sobre la deuda brasileña y, eventualmente, recuperar confianza en los activos del país.

Jorge Vasconcelos, del Ieral, ya había planteado que la evolución del real dependería en buena medida de las señales que diera el Gobierno. “Si no hay anuncios y se sospecha que Lula 4 será más de lo mismo, el real seguirá devaluado”, advirtió.

El paquete aprobado ahora busca precisamente evitar ese escenario, aunque todavía habrá que ver si alcanza para cambiar la percepción del mercado.