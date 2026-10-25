La deuda corporativa: cómo se financian las empresas en Argentina

Detrás de cada proyecto de expansión o inversión de las empresas más importantes del país, como YPF, Aluar, Pampa Energía o Telecom, subyace una decisión estratégica sobre la forma de financiar la estructura del negocio.

Una investigación del Centro de Estudios en Contabilidad Internacional (CECIN) de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) analiza cómo resuelven esta ecuación las firmas líderes en el mapa corporativo argentino. Al estudiar los determinantes concretos que inciden sobre la deuda a corto y largo plazo, el trabajo revela las reglas reales que gobiernan el crédito corporativo en el país.

Definir la estructura de capital óptima es un debate insoslayable en las finanzas corporativas.

Durante décadas, investigaciones buscaron descifrar la mezcla entre patrimonio propio y deuda que maximiza el valor de una compañía. Las teorías modernas advierten que los impuestos, los costos de agencia y la asimetría de información alteran estas decisiones, llevando a los acreedores a exigir cláusulas y mecanismos de monitoreo que encarecen el crédito.

En economías emergentes como la argentina, estas dinámicas presentan particularidades relevantes. Al contrastar las hipótesis clásicas con la realidad operativa mediante modelos de regresión múltiple, el estudio valida la Teoría de la Jerarquización Financiera (Pecking Order Theory), comprobando que las empresas priorizan los fondos internos antes de recurrir a la deuda o a la emisión de nuevas acciones.

LA RENTABILIDAD Y EL PESO DE LOS ESCUDOS FISCALES

El núcleo de la investigación comprueba este patrón en las decisiones financieras de las grandes firmas. El hallazgo principal demuestra la existencia de una relación negativa entre la rentabilidad corporativa y el nivel de deuda total. Es decir, las empresas con mayor capacidad de generación de utilidades prefieren reinvertir su propia caja para sostener sus actividades antes que asumir nuevos pasivos.

En paralelo, el trabajo subraya el impacto de los escudos fiscales no relacionados con la deuda, fundamentalmente los cargos por depreciación de activo fijo. Firmas de capital intensivo como Loma Negra, Ternium o Central Puerto cuentan con importantes estructuras de activos fijos que generan amortizaciones deducibles de impuestos.

Al reducir la base imponible del Impuesto a las Ganancias mediante estas depreciaciones contables, las compañías cuentan con un mecanismo alternativo que disminuye el incentivo fiscal para endeudarse, revela el informe.

LA RADIOGRAFÍA CONTABLE DEL MERVAL

Para examinar empíricamente estas relaciones, los autores analizaron los estados financieros consolidados de 15 empresas no financieras del Índice S&P Merval durante el trienio 2020-2022. Se trata de YPF, Telecom Argentina, Aluar, Ternium Argentina, Pampa Energía, Loma Negra, Cresud, Edenor, Transportadora de Gas del Sur, Transportadora de Gas del Norte, Transener, Mirgor, Central Puerto, Sociedad Comercial del Plata y Bolsas y Mercados Argentinos.

Mediante análisis de regresión lineal múltiple, la investigación evaluó cómo determinantes como la edad, el tamaño, la rentabilidad, el riesgo operativo y la estructura de activos inciden sobre la deuda total, la deuda a corto plazo (pasivo corriente) y la deuda a largo plazo (pasivo no corriente).

Los resultados confirman diferencias sustanciales según el horizonte temporal de la deuda. Mientras la rentabilidad y las depreciaciones reducen el apalancamiento en todos los plazos, el mayor tamaño de la firma y la proporción de activos fijos tangibles se relacionan de manera positiva únicamente con la deuda a largo plazo, aunque por vías complementarias.

Por un lado, la mayor escala de la empresa facilita la obtención de financiamiento externo debido a su menor riesgo percibido y a la reducción de los costos de quiebra y de agencia. Por el otro, la disponibilidad de activos fijos aporta el valor colateral indispensable para disminuir los problemas de asimetría de información, facilitando el acceso al endeudamiento a largo plazo. Los hallazgos ofrecen evidencia sobre los criterios que guían el financiamiento de las grandes empresas en el país. No obstante, los investigadores destacan que se trata de resultados preliminares. Para profundizar el análisis de la estructura de capital en Argentina, la agenda futura proyecta incorporar variables del contexto macroeconómico, tales como la inflación, la volatilidad del tipo de cambio y las variaciones en las políticas monetarias y fiscales.