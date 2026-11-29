Un relevamiento de la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia señala que Argentina lideró la caída en las proyecciones de crecimiento de la región sudamericana, aún cuando la suba internacional del petróleo generó beneficios económicos que no se observaron en la misma magnitud en otros países.

La proyección de crecimiento del PBI para este año del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central cayó de 3,3% en marzo a 0,7% en octubre. Este número incluso podría ser menor: la economía debería crecer 1% mensual entre septiembre y diciembre (+4,1% acumulado) para lograr el 0,7%.

En las últimas semanas, fuentes oficiales atribuyeron el deterioro de las expectativas al “shock externo negativo” que habría provocado la suba de 40% del precio del petróleo.

La economía argentina es la que más redujo sus proyecciones de crecimiento para este año: -2,6 puntos porcentuales desde marzo vs. -0,2 puntos el promedio del resto, según el relevamiento de expectativas de mercado de cada país y el WEO del FMI para Bolivia y Ecuador (sin informes propios).

Además, Argentina es el único exportador neto de petróleo -es decir, el único que tuvo una mejora de términos de intercambio- que contrajo su crecimiento esperado de manera relevante para este año. Las otras economías que bajaron sus proyecciones (Chile y Uruguay) lo hicieron por episodios puntuales en la producción de cobre y una sequía más agresiva que lo anticipado.

EL PRECIO DE LA ENERGÍA

Los organismos multilaterales analizaron el efecto del incremento de los precios de la energía en distintas publicaciones. El FMI, en su informe de perspectivas económicas (WEO) de octubre, sostuvo que para los productores de energía no afectados directamente por el cierre del estrecho de Ormuz “es un shock positivo de términos de intercambio que empuja hacia arriba el ingreso y la demanda agregada”. En la misma clave, el Bank for International Settlements (BIS) afirmó en agosto que el mayor superávit externo genera una apreciación cambiaria que “alivia las presiones inflacionarias”. Por último, el Banco Mundial encontró en octubre “una ventaja de corto plazo para los exportadores de energía”, según señala el informe.

Atribuyeron el deterioro de las expectativas al “shock externo negativo”

El salto de los términos de intercambio mejoró las cuentas externas de nuestro país, tanto por la vía comercial -la balanza energética trepó de U$S6.100 millones entre enero y octubre de 2025 a U$S11.000 millones en igual período de 2026-, como por la financiera: las empresas del sector pasaron de colocar obligaciones negociables por U$S7.100 millones entre enero y octubre de 2025 a U$S8.250 millones en 2026 (+15% interanual). En los primeros diez meses de 2026, el sector energético aportó U$S6.000 millones extra respecto del año pasado. ✓

La suba del precio del petróleo afectó el precio de la nafta, bien inelástico y de consumo transversal. Entre febrero y octubre, la nafta súper aumentó 30% en nuestro país, 10 puntos más que la inflación acumulada en el período. De esta manera, los combustibles aumentaron menos que en el promedio del resto de los países de la región (+14,5% real), a la vez que el combustible aumentó más en términos reales en cinco países sobre un total de ocho comparados.

CRECIMIENTO

Ecuador aumentó su perspectiva de crecimiento en 0,2 puntos, en tanto que Colombia y Brasil se mantuvieron prácticamente sin cambios. En la parte baja del cuadro se encuentran Chile y Uruguay: los otros dos países de la región que también recortaron su crecimiento esperado (-2,5 puntos y -0,6 puntos, respectivamente). En el caso chileno, se observa que la retracción de la producción minera1 (-14% interanual) explicada por los problemas en la cadena del cobre, motivaron el estancamiento.

En nuestro país, aunque se verificó un retroceso similar en la producción de cobre (-14,1% entre enero y septiembre, según los datos del IPI Minero de INDEC), la producción agregada de Minas y canteras saltó 13,2% interanual, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, los minerales metalíferos y el oro y la plata, que más que compensaron la retracción del cobre.