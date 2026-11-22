Los inversores hoy equiparan los mercados financieros con los mercados de predicción. Algo parece andar terriblemente mal.

Los mercados financieros cumplen un papel fundamental en la economía global porque funcionan como el principal canal para la formación de capital. Las empresas emiten deuda y acciones e invierten lo recaudado en plantas, equipos y empleo. Los inversores reciben el beneficio de esa formación de capital a medida que sus acciones se valorizan, sus dividendos se capitalizan y cobran los intereses de la deuda.

Pese a que afirman lo contrario, los mercados de predicción funcionan como simples sitios de apuestas. Sería exagerado decir que de algún modo estimulan la economía y amplían los recursos económicos, según sostiene Richard Bernstein, director global de inversión macro de Janus Henderson Investors.

Sin embargo, un estudio reciente de Northwestern Mutual Life reveló que el 40% de los estadounidenses invertía o evaluaba participar en los mercados de predicción y de criptomonedas. Esa mentalidad de apuesta hoy parece firmemente arraigada en el mercado de acciones y una toma de riesgos tan extrema es un rasgo habitual de las burbujas financieras.

Una investigación demostró que las burbujas financieras tienen cinco características en común: 1) liquidez disponible, 2) mayor uso del apalancamiento, 3) mayor rotación, 4) democratización del mercado y 5) récord de nuevas emisiones.

La actual manía por la IA sin duda exhibe las cinco características. La reticencia de la Reserva Federal a subir las tasas de interés mantuvo las condiciones financieras notablemente laxas. Las condiciones financieras empezaron a endurecerse un poco a medida que aumentó la volatilidad de las acciones y los bonos, pero siguen siendo laxas en términos históricos. La liquidez sigue siendo abundante, según revela en una nota del Financial Times.

El uso desenfrenado del apalancamiento en los mercados de EE.UU. hoy parece la norma. La llamada deuda de margen para comprar acciones se acelera en relación con la deuda de tarjetas de crédito y la hipotecaria, y el volumen de operaciones con opciones está en niveles récord. Los volúmenes de negociación se dispararon. En el Nasdaq, nunca fueron tan altos como durante la reciente racha alcista.

Muchos observadores comentaron que los inversores individuales tienen un papel cada vez mayor en los mercados y, efectivamente, el porcentaje de acciones en el patrimonio neto de los hogares está en máximos históricos. Pero BofA Securities muestra que la exposición a acciones de los inversores individuales se concentra en papeles riesgosos y más volátiles. Dado el creciente apalancamiento para armar estas posiciones, esto se parece más a apostar a un batacazo que a un ahorro prudente para el futuro.

Las salidas a bolsa récord y la enorme emisión de bonos sugieren que el boom de la IA está succionando capital del resto de la economía global. Las empresas solían medir el éxito de una colocación de bonos por el diferencial de tasa que tendrían que pagar respecto de los bonos del gobierno.

Hoy, sin embargo, las colocaciones de bonos vinculadas a la tecnología se consideran exitosas por el tamaño de la emisión, sin prestar demasiada atención a la tasa de interés asociada.

Un entorno tan especulativo parece estar fomentando la extinción de los verdaderos inversores en crecimiento basados en fundamentos. Las historias atractivas y el momentum reemplazaron a las evaluaciones sobrias de los fundamentos.

Analizamos el mercado global de acciones en busca de empresas de “supercrecimiento”, es decir, aquellas con un crecimiento proyectado de ganancias a tres a cinco años de 25% o más. Actualmente hay más de 230 empresas de ese tipo, de distintas capitalizaciones de mercado y de múltiples industrias, y casi el 75% no son estadounidenses.

Además, las acciones de crecimiento fuera de EE.UU. cotizan actualmente con un descuento de casi 30% respecto de las acciones de crecimiento estadounidenses. Las acciones de crecimiento del índice MSCI All Country World ex US tienen hoy una relación precio/ganancias (PE) de los últimos doce meses de alrededor de 20 veces, frente a 29 veces del índice MSCI US Growth.

Cabría esperar que los inversores en crecimiento basados en fundamentos sobreponderaran las acciones no estadounidenses dadas esas características de crecimiento y valuación, pero no parece ser el caso. Según Bloomberg, los diez mayores fondos mutuos globales de crecimiento de gestión activa con sede en EE.UU. tienen actualmente una asignación promedio de 28% a acciones no estadounidenses. Eso está muy por debajo de la participación de 35% que tienen las acciones no estadounidenses en la capitalización de mercado tanto del universo global de crecimiento como del universo global de acciones en general. Nuestro análisis de datos de la Reserva Federal y del Investment Company Institute sugiere que las carteras de los inversores individuales también están subponderadas de manera similar en acciones no estadounidenses, con asignaciones de entre 15% y 25%.

Algunos podrían inferir que soy bajista, dadas mis preocupaciones por una burbuja de mercado. Sin embargo, veo de otra manera el enfoque riesgoso de inversión en acciones basado en el momentum y el desinterés por las oportunidades de crecimiento fundamental de más largo plazo. Esto podría representar una oportunidad de inversión única en toda una carrera. Eso no me suena para nada bajista.

Los inversores individuales tienen un papel cada vez mayor en los mercado