La industria, en su laberinto: en el sube y baja y con fuertes contrastes

La actividad económica mostró señales de rebote en junio, pero aún presenta fuertes diferencias entre sectores. En este escenario, mientras algunas ramas industriales ya lograron superar los niveles de producción de fines de 2023, otras todavía acumulan retrocesos que llegan hasta el 40% y permanecen entre las más golpeadas.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la economía creció 2,7% interanual y 0,8% mensual en junio. De esta manera, se revirtió la tendencia de los dos meses previos, lo cual consolida la idea de una evolución en “modo serrucho”, aunque con un desempeño heterogéneo.

A grandes rasgos, los datos muestran que las mejoras se concentran en algunas actividades —la energía, el agro, la minería, la pesca y la intermediación financiera—, mientras que industria, construcción y comercio son las más afectadas.

Pero incluso al interior de cada sector existen disparidades. Un informe de la consultora Econviews permitió entrever que las diferencias también son marcadas dentro de la industria. Entre los ocho principales rubros relevados desde noviembre de 2023 hasta junio de este año, hay sectores que ya muestran una recuperación significativa en su nivel de producción y otros que todavía se encuentran muy rezagados.

La refinación de petróleo, alimentos y químicos son los ganadores en la era Milei, mientras que automotrices, textiles y maquinaria siguen por debajo. En números concretos, según Econviews, la refinación de petróleo tuvo una mejora de 10,6% respecto del nivel de fines de 2023. Le siguen sustancias y productos químicos, con un avance de 7,6%, y alimentos y bebidas, que crecieron 7,3%. Madera y papel, en tanto, prácticamente se mantuvo en el mismo nivel, con una variación positiva de 0,1%.

En el otro extremo aparecen las ramas que todavía no lograron recuperar el registro de fines de 2023. Las industrias metálicas básicas acumulan una caída de 2,6%, mientras que los vehículos automotores retroceden 13,1%. El deterioro es todavía mayor en prendas de vestir, con una baja de 15,7%, y productos de metal, que caen 19%. La maquinaria y el equipo completan el grupo de los sectores más afectados, con una contracción acumulada de 19,2%.

El diagnóstico coincide con el relevamiento de Ieral de la Fundación Mediterránea, que también muestra un desempeño dispar entre las distintas actividades. Cuando se observa la evolución acumulada desde noviembre de 2023, siete de las 16 ramas medidas se encuentran en terreno positivo.

En ese grupo aparecen refinación de petróleo y derivados (+10,6%), sustancias y productos químicos (+7,5%), otros equipos de transporte (+7,5%), producción de alimentos y bebidas (+7,3%) y muebles y colchones (+5,8%).

Por el contrario, entre los sectores con mayores mermas se destacan productos textiles (-39,9%), productos minerales no metálicos (-23,7%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-21,2%) y maquinaria y equipo (-19,2%).

Hacia adelante, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), elaboró sus estimaciones y prevé para julio una suba interanual de la actividad industrial en torno a 1,4%, aunque en la comparación mensual se habría mantenido en 0,6%.

“Con estos datos, en lo que va del año la industria acumula una baja de 2% respecto al mismo período de 2025 y 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023″, calcularon en la UIA.

En relación con las proyecciones de la actividad para lo que resta del año, Inveq evaluó que la economía podría crecer entre 2% y 2,5% durante 2026, aunque alcanzar ese resultado requeriría una aceleración importante durante la segunda mitad del año.

Para llegar al 2,5% estimado, debería crecer en promedio 0,75% mensual entre julio y diciembre, mientras que para alcanzar el 2% necesitaría una expansión promedio de 0,5% mensual. La consultora espera una mejora gradual durante la segunda mitad del año, apoyada en una eventual recuperación del salario real y en una mayor disponibilidad de crédito.

En ese escenario, el dato de junio confirma el rebote, pero también deja expuesto uno de los principales rasgos de la economía argentina: la mejora no avanza al mismo ritmo para todos. Mientras sectores como petróleo, químicos y alimentos ya lograron superar el registro de fines de 2023, textiles, maquinaria, productos de metal y automotrices todavía se encuentran muy por debajo.