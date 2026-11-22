La industria atraviesa un escenario de fuertes diferencias entre sectores. Mientras algunas actividades consiguieron sostener e incluso aumentar su producción, otras acumulan retrocesos pronunciados, afectados por la debilidad del consumo, la paralización de la construcción y una mayor competencia de productos importados. La inserción internacional aparece como uno de los factores que explica por qué algunas ramas lograron resistir mejor que otras.

Así lo plantea el último informe elaborado por el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA. El trabajo analizó la evolución de la industria entre enero y septiembre de 2026 y agrupó las actividades manufactureras según su exposición al comercio internacional.

La principal diferencia se observa entre los sectores que compiten con importaciones, los orientados al mercado interno y aquellos con capacidad exportadora. En comparación con el mismo período de 2022, los primeros registraron una contracción del 19% en su producción, los segundos retrocedieron 12%, mientras que las ramas exportadoras consiguieron un avance del 2,5%. El conjunto de la industria, en tanto, se ubicó 12% por debajo de los niveles de aquel año.

Las exportadoras

El estudio destaca que la orientación exportadora funcionó como un amortiguador frente a la debilidad de la demanda doméstica y la mayor presencia de bienes extranjeros. La posibilidad de colocar productos en distintos mercados permitió a esas empresas reducir su dependencia del consumo local y sostener niveles de producción cercanos a los de 2022.

La situación más delicada se encuentra entre las actividades que enfrentan una competencia relevante de productos importados. Este grupo representa el 47% del valor agregado industrial y registró la mayor contracción de las tres categorías analizadas.

La caída alcanzó a prácticamente todas sus ramas. La producción de maquinaria y equipo se desplomó 36% frente a 2022, seguida por metales, con una baja del 15%; químicos, con 13%; y otras manufacturas, con 8%.

En tres de cada cuatro sectores que integran este conjunto, las importaciones aumentaron o retrocedieron menos que la producción nacional. Para los investigadores, ese comportamiento resulta consistente con una pérdida de participación de los fabricantes locales en el mercado interno.

El caso de maquinaria y equipo refleja la combinación de dos factores. Por un lado, la debilidad de la inversión redujo el tamaño del mercado. En el segundo trimestre de 2026, la formación bruta de capital fijo cayó 11% interanual y la inversión en maquinaria y equipo retrocedió 15%. Por otro, las compras externas avanzaron en distintos segmentos: las importaciones de equipos eléctricos crecieron 33%, las de maquinaria de uso general, 10%, y las de maquinaria agropecuaria, 81%.