La inflación volvería a tomar impulso hasta un 2%

La baja de la inflación se habría frenado en septiembre, de acuerdo con las estimaciones de las consultoras privadas que, en su mayoría, la ubican por encima del 1,7% de agosto.

Incluso, los cálculos más pesimistas la ubican cerca del 2%, traccionada por los alimentos.

La consultora LCG señaló que los bienes básicos de alimentación subieron 1,7% en la última semana de septiembre y, por ende, en las últimas cuatro semanas el aumento fue de 2,7%.

Por su parte, Analytica indicó que en la última semana de septiembre detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas, con una oscilación en cuatro semanas de 2,8%. Con esta base, la consultora indicó que para el nivel general proyecta una suba de 2%.

En tanto, con cierre en la tercera semana del mes, Eco Go señaló que los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,4% y se proyecta un 2,2% para septiembre. “Con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 2%”, adelantó la firma.

C&T Asesores también adelanta un Índice de Precios al Consumidor (IPC) más elevado para el noveno mes: estiman que cierre en torno al 1,9% y una inflación interanual de 33,3%.

Entre los factores que presionarían al alza destacaron la estacionalidad como el de mayor peso. “El componente núcleo del relevamiento arrojó un alza de 1,6%, bajando frente a los dos meses previos”, explicaron desde la consultora que dirige a Camilo Tiscornia.

El resultado complica los planes de la Casa Rosada porque, al mantenerse la presión sobre los precios, no se recuperan los salarios.

SIN CAMBIO DE RUMBO

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en su última aparición pública en que no habrá cambios en el programa.

“Pasamos de una inflación de 1,5% diaria a un guarismo más o menos igual, pero mensual. Para los índices internacionales todavía es una inflación alta, pero en todo proceso de estabilización la convergencia lleva su tiempo. Sin embargo, no tenemos la menor duda de que si seguimos con estas políticas, lo vamos a lograr”, dijo el ministro durante un foro económico.

Para amortiguar el salto inflacionario de septiembre, Caputo tuvo una ayuda de YPF, que decidió acotar el aumento de los combustibles.

A mediados de la semana pasada, el conjunto de las petroleras subió los precios entre 2% y 5%; en cambio, la compañía de mayoría estatal, tres días después, elevó los precios 1%.

Fuentes del mercado especulan que YPF escalonó los ajustes y que, en breve, posiblemente tras el cambio de mes, volverá a subir sus valores.

Para no continuar azuzando la inflación, el Gobierno postergó la actualización del impuesto sobre los combustibles que debía aplicar en octubre.

El Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025.