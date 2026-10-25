La menopausia le cuesta a bonaerenses $4 millones

En la provincia de Buenos Aires hay 2.207.784 mujeres de entre 40 y 60 años, la franja en la que habitualmente se transita la menopausia. Son el 12,7% de la población bonaerense. Además de los cambios físicos y emocionales, sostienen empleos, cuidan a sus familias y afrontan gastos de salud que casi no estaban estudiados.

Para visibilizarlo, los ministerios de Economía y Salud bonaerenses, la Defensoría del Pueblo y el Programa Cuidados, Género y Reproducción Social del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA-CONICET elaboraron el informe “Menopausia sin tabú. Aportes para un abordaje integral”, presentado en el marco del Día Mundial de la Menopausia.

Del trabajo de la administración de Axel Kicillof participaron la directora de la Unidad de Género y Economía (UGE), Laura Lombardía, y referentes sanitarios como Jonatan Konfino, María Carlota Ramírez y Gisela Stablun, además de equipos de la Defensoría de Guido Lorenzino y de la UBA.

Por qué no es solo un tema de salud

La menopausia se confirma tras doce meses consecutivos sin menstruación, sin otra causa que lo explique. En Latinoamérica ocurre en promedio a los 48,3 años. El climaterio, en cambio, es el proceso más extenso que va de la etapa reproductiva a la no reproductiva.

No es una enfermedad, aunque puede incluir sofocos, insomnio, problemas de concentración, cambios anímicos y alteraciones metabólicas, con intensidades muy variables.

“La menopausia es una transición de la vida que es biológica, pero también es social, cultural y económica. Cómo se atraviesa depende en gran medida de las condiciones materiales de existencia de cada persona: sus ingresos, su trabajo, su acceso a la salud y el tiempo que le dejan las tareas de cuidado”, explicó Lombardía a Buenos Aires/12.

La funcionaria advirtió que esa dimensión estaba ausente: “Lo que no se estaba teniendo en cuenta es cómo se atraviesa la experiencia de la menopausia ante cambios frente a estas condiciones de vida y de trabajo. Atravesar el climaterio requiere tiempo y dinero para consultas, estudios y tratamientos, en un momento de la vida en que ambos escasean”.

Uno de los aportes centrales son dos canastas de gastos potenciales según la intensidad de los síntomas.

La canasta para síntomas de intensidad media supera los $649.358 anuales e incluye productos y tratamientos para sofocos y trastornos iniciales del sueño. La de síntomas más intensos trepa a $3,6 millones al año y suma medicamentos para molestias íntimas, ansiedad y alteraciones del bienestar.

Son estimaciones para dimensionar el costo, siempre con indicación médica. “Primero hay que aclarar que el climaterio y la menopausia son experiencias muy personales. Hay quienes casi no tienen síntomas y no necesitan gastar nada, y hay quienes ven muy afectada su calidad de vida”, aclaró Lombardía.

Para las mujeres de menores ingresos, el acceso se vuelve cuesta arriba: “Esos gastos muchas veces son imposibles de afrontar. Y no se trata solo de dinero, sino también de tiempo para poder conseguir un turno, hacerse los estudios, esperar en el hospital, sostener un tratamiento mientras se trabaja y se cuida a otras personas”.

El informe también contempla gastos en alimentación, estudios preventivos y productos de cuidado personal.

El relevamiento muestra que el 71,2% de las bonaerenses de 40 a 60 años participa del mercado laboral en 2025, frente al 52,5% del total de mujeres. El 66,8% está empleada y el 17,2% tiene más de una ocupación. Representan el 18,9% de la fuerza laboral provincial.

Las ramas más frecuentes son trabajo en casas particulares (18,5%), enseñanza (18,1%) y comercio, hoteles y restaurantes (18%).

La informalidad golpea a 3 de cada 10 de esa franja, pero sube a 7 de cada 10 en servicio doméstico y a 4 de cada 10 en comercio. “Algunos síntomas, como los sofocos, las alteraciones del sueño o las dificultades de concentración, pueden afectar el desempeño cotidiano en el trabajo. En un empleo informal, sin licencias ni posibilidad de adaptar la jornada, todo eso se atraviesa en silencio, o con el riesgo de perder el trabajo”, sostuvo Lombardía.

A eso se suma el trabajo no remunerado: en el GBA, las mujeres de esa edad dedican en promedio 4 horas y 34 minutos diarios al cuidado de niños y adultos mayores (dato 2021). Es 36% más que el promedio femenino y seis veces más que los varones de la misma edad. Muchas cuidan a la vez hijos, nietos y mayores. “Esta doble jornada reduce drásticamente las posibilidades de destinar tiempo al autocuidado y a la atención de la propia salud”, señaló.

El documento plantea incorporar esta temática a políticas públicas integrales: ampliar información sobre climaterio, fortalecer la formación de equipos sanitarios y mejorar acceso a consultas y tratamientos. Desde 2025, Salud bonaerense ya sumó contenidos específicos en el curso de Sexualidad y Salud Menstrual.

Lombardía también apuntó al contexto nacional: “En un escenario donde el Estado nacional se retira de la provisión de servicios públicos de salud y de infraestructura de cuidados, la resolución de estas necesidades se traslada a la economías de los hogares y, en particular, sobre los ingresos de las propias mujeres, convirtiendo a esta etapa vital en un factor determinante de desigualdad socioeconómica que exige respuestas colectivas e institucionales desde las políticas públicas”.