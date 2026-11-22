Con un video animado, el presidente Javier Milei celebró la llegada de la tienda oficial de Lego en Argentina. La icónica marca de juguetes tendrá su primer local en el shopping Unicenter, aunque todavía no se confirmó la fecha de apertura.

El desembarco oficial Lego se da en medio de arribos de distintas marcas internacionales, sobre todo de moda. A diferencia de esos casos, actualmente es posible comprar los famosos bloques en distintas jugueterías.

Sin embargo, como suele ocurrir también en otros rubros, los precios a los que se consiguen son mucho más elevados que en el exterior. Es por eso que muchos fanáticos esperan la apertura de la tienda oficial para ver qué puede ocurrir con los valores de los juguetes.

De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, los Lego que actualmente se venden en jugueterías argentinas se encuentran mucho más caros que en otros países. De hecho, en los tres casos comparados, en Argentina salen más del doble de lo que cuestan en Estados Unidos.

Así es que, por ejemplo, un juego de Lego que en el país norteamericano cuesta U$S28, en Argentina se encuentra por unos U$S73, si se hace la conversión de pesos al dólar oficial. Una diferencia del 160%.

Esta brecha se da pese a que en algunas jugueterías de Argentina los Lego figuran con rebajas que pueden alcanzar el 20%.

Esta diferencia de precios es común de ver en otros rubros, como la indumentaria, donde una misma prenda de una misma marca generalmente suele ser más costosa en Argentina que en otros países.

COMPARACIÓN DE PRECIOS

A continuación, una comparación de precios de un mismo producto de Lego en Argentina frente a otros siete países. El relevamiento está realizado en base a los precios de las páginas oficiales de Lego en los países donde está disponible (como estados Unidos, España, Reino Unido y Australia) y en jugueterías o sitios de comercio electrónico del resto de los países.

Lego Disney Cars Speed Champions Rayo McQueen (270 Piezas). El Lego de Cars es más del doble de caro en Argentina que en EE.UU. Australia u$s27; Estados Unidos U$S28; España U$S30; Reino Unido U$S30; Brasil U$S31; México U$S36; Chile U$S45 y Argentina U$S73.

Lego DC The Batman Batmobile Movie (330 Piezas). El Lego del Batimóvil también es más caro en Argentina que en otros países relevados. Estados Unidos U$S30; Australia U$S30; España U$S33; Reino Unido U$S33; México U$S38; Brasil U$S46; Chile U$S48 y Argentina U$S78.

Lego Harry Potter Hogwarts Castle Ceremonia del Sombrero (124 Piezas). El mismo juguete de Harry Potter es más caro en Argentina que en otros países: Estados Unidos U$S15; España U$S16,50; Reino Unido U$S17; Australia U$S17; México U$S19; Brasil U$S25; Chile U$S26 y Argentina U$S39.

Si bien la apertura de la tienda de Lego en Unicenter generó entusiasmo entre los fanáticos de la marca de ladrillos, lo cierto es que los precios actualmente en Argentina son mucho más elevados frente a otros países.

Resta esperar por la apertura de su local oficial para comprobar si los valores bajarán.