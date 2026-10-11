La Plata cayó 11% en actividad inmobiliaria y construcción

La Plata registró en el segundo trimestre de 2026 una caída interanual de 11% en la actividad inmobiliaria y de la construcción, 1,6 puntos porcentuales más que el total de los 66 municipios bonaerenses relevados, que retrocedieron 9,4%. Con ese resultado, el distrito ocupa el puesto 38 entre los 66 en la variación del indicador.

El dato surge del informe LAB REAL (actividad inmobiliaria + construcción) Municipios PBA (Provincia de Buenos Aires), elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que tuvo la coordinación técnica de Rocío Olivieri y al que tuvo acceso exclusivo este medio.

La capital provincial es el segundo municipio de la Provincia en cantidad de operaciones inmobiliarias, con 10,6% de las escrituras e hipotecas del conjunto, y el tercero en superficie autorizada para construir, con 5,7% del total. Es además el único distrito que figura a la vez entre los cinco de mayor peso en ambos rubros.

El detalle de La Plata

Como en el total provincial, la actividad inmobiliaria explica la mayor parte de la caída local. Las escrituraciones se redujeron 20,1% frente al segundo trimestre de 2025, la baja más pronunciada entre los cinco municipios con más operaciones. El componente inmobiliario restó 10,1 puntos porcentuales al resultado final de la Ciudad.

La construcción tuvo un desempeño más moderado: cayó 1,8% interanual. Dentro de ese rubro, la superficie autorizada para construir aumentó 2,9% y sumó 0,6 puntos porcentuales, mientras que el empleo en la construcción restó 1,5 puntos. El informe aclara que el dato de superficie autorizada de cada trimestre corresponde a los permisos del trimestre anterior. La Plata combina así la mayor caída inmobiliaria entre los distritos de más actividad con una suba moderada de los permisos, insuficiente para compensarla.

La Ciudad acumula tres trimestres consecutivos en baja, mientras que el total de los 66 municipios registra dos. Además, su nivel de actividad se ubica 11,1% por debajo del que tenía en el segundo trimestre de 2023, a diferencia del conjunto, que está 1,6% por encima de ese punto de comparación. El informe aclara que el resultado de La Plata en este indicador puede diferir del LAB REAL La Plata, porque ambos se construyen de distinta forma.

Según los gráficos del informe, el índice de La Plata se ubica por debajo del total provincial en cada trimestre desde comienzos de 2024. La brecha se amplió en los últimos períodos: en el primer trimestre de 2026 la Ciudad tocó uno de los niveles más bajos de la serie y en el segundo mostró una recuperación parcial, que no alcanzó para revertir la caída interanual. Como el resto de los distritos, La Plata tiene una marcada estacionalidad, con picos en el cuarto trimestre de cada año y valles en el primero. Entre los cinco municipios con mayor actividad inmobiliaria, La Plata es el único que está por debajo de su nivel de hace tres años. San Isidro se ubica 42,8% por encima, Vicente López 30,6%, Bahía Blanca 7,1% y General Pueyrredón 4%.

En el ranking provincial, La Plata ocupa el puesto 38 entre los 66 municipios relevados, lo que significa que 37 distritos tuvieron un desempeño mejor que el de la Ciudad en el segundo trimestre. De ese grupo, 15 crecieron respecto del mismo período de 2025 y los 22 restantes también cayeron, pero en una proporción menor al 11,0% platense. En la otra punta de la tabla quedan 28 municipios con una variación peor que la de La Plata.

El panorama provincial

En el total, el indicador LAB REAL Municipios cayó 9,4% interanual, su segundo descenso consecutivo, y la baja alcanzó a 51 de los 66 distritos. Otros 15 crecieron. Los mayores avances se registraron en municipios del interior, como Roque Pérez, Lobería y Baradero, y en Presidente Perón, del tercer cordón del Conurbano. Pese a la caída, el nivel de actividad es 1,6% superior al del segundo trimestre de 2023.

La serie del total provincial permite medir el cambio de ritmo: el indicador había crecido 17,2% interanual en el segundo trimestre de 2025 y 25,8% en el tercero, para moderar el alza a 6,1% en el cuarto, caer 0,7% en el primero de 2026 y profundizar ahora el descenso.

La actividad inmobiliaria desplazó a la construcción como principal factor explicativo. Las escrituraciones bajaron 20,1% en el conjunto, la primera caída tras ocho trimestres consecutivos de crecimiento, y 59 de los 66 municipios registraron menos operaciones. Aun así, el nivel de actividad inmobiliaria se mantiene 44,3% por encima del segundo trimestre de 2023.

La construcción, en cambio, no tuvo variación significativa: subió 0,2% interanual, tras la baja de 4% del primer trimestre. En 32 de los 66 distritos creció la superficie autorizada para construir. El nivel del sector continúa bajo: está 16,3% por debajo del segundo trimestre de 2023.

Los distritos de mayor peso

La caída inmobiliaria fue generalizada entre los cinco municipios con más operaciones. Las escrituraciones bajaron 17,2% en General Pueyrredón, 6,5% en Vicente López, 15% en Bahía Blanca y 18,2% en San Isidro, además del 20,1% de La Plata. En el indicador general, General Pueyrredón retrocedió 12,4%, Vicente López 13,4% y Bahía Blanca 8,3%, mientras que San Isidro subió 3% por el salto de 68,6% en su superficie autorizada.

General Pueyrredón, primero en operaciones inmobiliarias, vio cómo el componente inmobiliario restó 10,2 puntos porcentuales y el empleo en la construcción 3,2, mientras que la superficie autorizada sumó 1 punto. En Vicente López, tercero en operaciones, el factor decisivo fue la superficie autorizada, que quitó 9,8 puntos, contra 2,7 del rubro inmobiliario. En San Isidro, la suba de los permisos aportó 14,6 puntos y compensó con holgura los 10,5 puntos que restaron las escrituras.

Entre los cinco distritos con mayor superficie autorizada los resultados fueron dispares: tres registraron subas (Escobar, Moreno y La Plata) y dos, caídas (Tigre y Berazategui). Escobar, primero del ranking, tuvo un alza de 299,2% en permisos y un indicador 5,1% mayor, aunque sus escrituraciones cayeron 27,7%. Moreno creció 6,2%, con 14,3% más de superficie, y es el que más se destaca respecto de 2023, con un nivel 54,3% superior. En el otro extremo, Tigre, con una baja de 46,1% en permisos, cayó 32,3% y quedó en el puesto 62.

En Escobar, el aporte de la superficie autorizada fue de 24 puntos porcentuales, que más que compensó los 17,4 puntos que restó el componente inmobiliario. En Tigre, en cambio, ambos rubros pesaron en contra: 13,1 puntos por las escrituras y 18,3 por los permisos. Berazategui, cuarto en superficie autorizada, cayó 14,1%, con 8,5 puntos de aporte negativo del rubro inmobiliario y 4,3 de los permisos.

El informe muestra, en suma, un trimestre de enfriamiento de la compraventa tras una etapa de fuerte expansión, con una construcción que permanece en niveles bajos. Para La Plata, el resultado confirma el peso del mercado de escrituras sobre el indicador: las operaciones inmobiliarias explican casi toda la caída del trimestre.

El LAB REAL Municipios sintetiza la evolución de la actividad inmobiliaria y de la construcción en 66 municipios bonaerenses. La actividad inmobiliaria pesa 30% del indicador y la construcción 70%, repartido entre superficie autorizada (42%) y empleo en la construcción (28%). Utiliza datos de escrituras del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, permisos de edificación del INDEC y estadísticas de empleo de la Encuesta de Indicadores Laborales y del OEDE. Es trimestral y toma como base el año 2022.