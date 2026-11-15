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AFECTA A 10 MILLONES DE PERSONAS

La pobreza urbana subió a 32,6%

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Por Redacción

El costo de los productos y servicios esenciales avanzó más rápido que los ingresos de los hogares y esa diferencia volvió a reflejarse en los indicadores sociales. Según una estimación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la pobreza urbana llegó al 32,6% en el semestre abril-septiembre de 2026, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,1%.

El resultado implica un incremento de 3,3 puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado y de 0,6 puntos respecto de la medición semestral anterior. En términos de población, representa aproximadamente 9,8 millones de personas.

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