La producción bonaerense muestra señales de una recuperación dispar

La economía de la provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa de recuperación desigual. Detrás de algunos indicadores positivos que exhiben determinadas ramas productivas, persisten retrocesos en sectores industriales, actividades vinculadas con la construcción y segmentos de la producción agropecuaria. El resultado es un mapa económico heterogéneo, en el que la mejora de algunos rubros todavía no alcanza para consolidar un repunte generalizado.

Así surge del último informe de Datos Productivos de la Provincia de Buenos Aires, elaborado por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía bonaerense, con información disponible al 27 de octubre. El relevamiento reúne indicadores de producción industrial, agroindustria, actividad pecuaria, minería, construcción, automotores y energía, entre otros rubros.

Uno de los datos centrales corresponde al Indicador Sintético de la Industria Manufacturera de la Provincia de Buenos Aires (ISIM-PBA). En julio registró una contracción interanual de 1%, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año presentó una variación positiva de 2,9% respecto del mismo período de 2025.

Sin embargo, la comparación mensual ofrece una señal menos favorable. El índice desestacionalizado cayó 6,6% respecto de junio. Esa variación muestra que la recuperación que había aparecido en algunos meses del primer semestre perdió fuerza y que la actividad industrial conserva dificultades para sostener una trayectoria de crecimiento. La situación se observa con mayor claridad en distintas ramas manufactureras. La producción de acero crudo llegó a 230.695 toneladas en septiembre, con una caída interanual de 13,1%. No obstante, el acumulado entre enero y septiembre alcanzó 2,29 millones de toneladas, un volumen 6,1% superior al de igual lapso de 2025.

La producción de hierro primario presentó un comportamiento diferente. En septiembre totalizó 216.952 toneladas, con un aumento interanual de 4,6%. En los primeros nueve meses del año sumó 1,84 millones de toneladas, un 11,7% más que en el mismo período del año pasado.

Estos resultados reflejan que incluso dentro de una misma cadena industrial conviven desempeños distintos. La siderurgia conserva un balance acumulado positivo, aunque el retroceso del acero crudo en septiembre advierte sobre la fragilidad de la actividad en determinados segmentos.

LA CONSTRUCCIÓN

La construcción también presenta señales contrapuestas. La producción bonaerense de cemento alcanzó 571.882 toneladas en septiembre, con un crecimiento interanual de 8,8%. Sin embargo, el acumulado de los primeros nueve meses totalizó 4,21 millones de toneladas, un 3,5% menos que en igual período de 2025.

La producción de asfalto aporta otra referencia sobre la actividad vinculada con las obras y la infraestructura. En agosto llegó a 23.070 metros cúbicos, con una caída interanual de 24,2%. En los primeros ocho meses del año acumuló 170.297 metros cúbicos, un 2,5% menos que en el mismo tramo del año anterior.

La combinación de estos indicadores permite advertir que el repunte de septiembre en el cemento todavía no alcanza para revertir el resultado negativo del año. La evolución tiene impacto sobre las empresas productoras, los proveedores, los transportistas y las actividades vinculadas con la construcción pública y privada.

En el sector agroindustrial, en cambio, aparecen algunos de los resultados más favorables del relevamiento. La molienda de soja alcanzó 92.824 toneladas en septiembre, un 6,7% más que en el mismo mes de 2025. Entre enero y septiembre totalizó 825.667 toneladas, con un incremento acumulado de 10,4%.

La industrialización del girasol también exhibió un balance positivo. La molienda llegó a 261.515 toneladas en septiembre, un 24,1% más que un año antes. En los primeros nueve meses del año sumó casi 1,97 millones de toneladas, con una expansión de 13,5%.

La producción de derivados acompañó esa tendencia. El aceite de soja alcanzó 14.347 toneladas en septiembre, con una suba interanual de 5,7%, y acumuló 128.207 toneladas en nueve meses, un 10% más. En el caso del aceite de girasol, la producción llegó a 120.220 toneladas, un 22,7% por encima de septiembre de 2025. El acumulado anual alcanzó 895.717 toneladas, con un crecimiento de 11,2%.

También se destacaron los expellers de soja, un subproducto utilizado en la alimentación animal. La producción provincial llegó a 45.416 toneladas en septiembre, un 13,5% más que un año antes. El acumulado de enero a septiembre fue de 399.745 toneladas, con una mejora de 21,2%.

Los pellets de girasol, otro insumo para la alimentación animal, alcanzaron 122.235 toneladas en septiembre, un 29,4% más que en igual mes del año anterior. En nueve meses la producción sumó 905.847 toneladas, con un incremento de 20,7%.

UNA BUENA PERFORMANCE

Los números reflejan una mayor actividad en distintos eslabones de la agroindustria y permiten observar que el procesamiento de materias primas ofrece un desempeño más sólido que otras ramas manufactureras. La evolución de estos rubros tiene importancia por su capacidad para agregar valor a la producción primaria y sostener una red de industrias, proveedores y servicios vinculados con el complejo agropecuario.

Pero el panorama pecuario presenta diferencias importantes según el tipo de producción. La faena bovina alcanzó 535.195 cabezas en septiembre, con una caída interanual de 12,2%. En los primeros nueve meses de 2026 se procesaron 4,72 millones de cabezas, un 9,9% menos que en el mismo período del año anterior.

La actividad avícola tampoco logró revertir su tendencia negativa. En septiembre se faenaron 18,54 millones de cabezas, un 19,5% menos que un año antes. El acumulado entre enero y septiembre fue de 179,39 millones de cabezas, con una baja de 8,8%.

La faena porcina exhibió una evolución favorable. En septiembre alcanzó 390.772 cabezas, un 11,8% más que en igual mes de 2025. El acumulado de los primeros 9 meses llegó a 3,42 millones de cabezas, con un incremento de la misma magnitud.